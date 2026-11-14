Pan y agua: así se está alimentando a los pacientes del Hospital Alma Máter por crisis financiera

El Hospital Alma Máter se encuentra atravesando una preocupante situación en medio de la crisis financiera que ya ha dejado deudas por 455 mil millones de pesos.

El hospital, que es uno de los principales centros de alta complejidad en Antioquia, informó que no cuenta con insumos, medicación, ni alimentos para atender a sus pacientes.

¿Qué está pasando en el hospital Alma Máter de Antioquia?

La situación se ha vuelto crítica en las horas más recientes a raíz de la terminación del contrato con el proveedor de la alimentación del hospital por falta de pago, reflejo de la falta de liquidez de la institución.

Pan y agua, este fue el menú que los pacientes del hospital empezaron a recibir, desde los días más recientes, a la hora del desayuno. Actualmente, la institución debe pagar más de 455 mil millones de pesos a proveedores y empleados al mismo tiempo que EPS le adeudan más de 330 mil millones de pesos.

“Esta semana el hospital no cuenta con insumos, medicamentos ni alimentación para atender a nuestros clientes”, aseguró la institución por medio de un comunicado.

Además, médicos y especialistas de la institución dieron a conocer su preocupación ante la situación que ya estaría afectando la alimentación de todos los pacientes que se encuentran en sus instalaciones.

“Tuvimos que tomar medidas de contingencia con las que nos colaboró el Colegio San José, la Facultad de Nutrición y Dietética. Incluso el Banco de Alimentos de Medellín nos hizo la caridad para que pudiéramos darles alimentos a los pacientes”, aseguró Carlos Oliveros, médico hospitalización del Hospital Alma Máter.

¿Qué dijo el Hospital Alma Máter sobre la crisis financiera?

“Hoy se adeudan 3 meses de salario a gran parte del personal, la prima de mitad de año y 5 meses de otras prestaciones sociales. Esto está causando el retiro de nuestro personal del Sistema General de Seguridad Social, lo que termina en una gran paradoja”, afirmó la institución en su comunicado.

Además, el hospital también informó que la situación ha generado la renuncia de más de 552 profesionales que, sumado a la escasez de insumos, dispositivos y alimentos, ha desencadenado el cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.