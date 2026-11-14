CANAL RCN
Colombia Video

Pan y agua: así se está alimentando a los pacientes del Hospital Alma Máter por crisis financiera

La crisis hospitalaria ha generado la renuncia de más de 500 profesionales y el cierre en varios de sus servicios.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
02:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Hospital Alma Máter se encuentra atravesando una preocupante situación en medio de la crisis financiera que ya ha dejado deudas por 455 mil millones de pesos.

El hospital, que es uno de los principales centros de alta complejidad en Antioquia, informó que no cuenta con insumos, medicación, ni alimentos para atender a sus pacientes.

Capturado presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia: habría ordenado homicidios en Caquetá
RELACIONADO

Capturado presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia: habría ordenado homicidios en Caquetá

¿Qué está pasando en el hospital Alma Máter de Antioquia?

La situación se ha vuelto crítica en las horas más recientes a raíz de la terminación del contrato con el proveedor de la alimentación del hospital por falta de pago, reflejo de la falta de liquidez de la institución.

Pan y agua, este fue el menú que los pacientes del hospital empezaron a recibir, desde los días más recientes, a la hora del desayuno. Actualmente, la institución debe pagar más de 455 mil millones de pesos a proveedores y empleados al mismo tiempo que EPS le adeudan más de 330 mil millones de pesos.

“Esta semana el hospital no cuenta con insumos, medicamentos ni alimentación para atender a nuestros clientes”, aseguró la institución por medio de un comunicado.

Además, médicos y especialistas de la institución dieron a conocer su preocupación ante la situación que ya estaría afectando la alimentación de todos los pacientes que se encuentran en sus instalaciones.

“Tuvimos que tomar medidas de contingencia con las que nos colaboró el Colegio San José, la Facultad de Nutrición y Dietética. Incluso el Banco de Alimentos de Medellín nos hizo la caridad para que pudiéramos darles alimentos a los pacientes”, aseguró Carlos Oliveros, médico hospitalización del Hospital Alma Máter.

Fiscalía evidenció plan de las Farc que buscaba atentar contra la alcaldía de Hato Corozal, Casanare
RELACIONADO

Fiscalía evidenció plan de las Farc que buscaba atentar contra la alcaldía de Hato Corozal, Casanare

¿Qué dijo el Hospital Alma Máter sobre la crisis financiera?

“Hoy se adeudan 3 meses de salario a gran parte del personal, la prima de mitad de año y 5 meses de otras prestaciones sociales. Esto está causando el retiro de nuestro personal del Sistema General de Seguridad Social, lo que termina en una gran paradoja”, afirmó la institución en su comunicado.

Además, el hospital también informó que la situación ha generado la renuncia de más de 552 profesionales que, sumado a la escasez de insumos, dispositivos y alimentos, ha desencadenado el cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Disidencias de las Farc usan fincas de campesinos en Cauca para esconder armas y explosivos

Temblor en Colombia

Tembló nuevamente en Colombia hoy 14 de noviembre de 2026: atento al reporte

Policía Nacional

Capturado presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia: habría ordenado homicidios en Caquetá

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

¡Nuevos ganadores después del sorteo del Super Astro Sol de este 14 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Artistas

LINK para ver EN VIVO las peleas de Stream Fighters 5

Habrá nueve enfrentamientos de boxeadores aficionados y uno de robots humanoides.

Enfermedades

¿Cuál es el impacto de la diabetes en la vida reproductiva de los hombres?

Liga BetPlay

Última hora: equipo grande del FPC se quedó sin director técnico

Artistas

Reconocido actor fue encontrado sin vida en su casa: hay conmoción