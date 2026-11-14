DT de Tenerife reaccionó a la sanción impuesta a Jesús Owono tras la muerte del delantero Jesús de Miguel

El 13 de noviembre de 2026, en horas de la tarde, se conoció que la Real Federación Española de Fútbol le impuso 12 partidos de sanción a Jesús Owono, el arquero del Andorra que chocó con Jesús de Miguel, el delantero que falleció tras sufrir un paro cardíaco.

De acuerdo con lo que está estipulado en el artículo que regula las agresiones, ese es el grado máximo de sanción que se puede decretar.

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Y, en medio de esa coyuntura, Álvaro Cervera, el director técnico del Tenerife, asistió a una rueda de prensa y le consultaron por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Cuál fue su respuesta?

Así reaccionó el DT de Tenerife tras la sanción a Jesús Owono, arquero que chocó con Jesús de Miguel

En la rueda de prensa, a Álvaro Cervera le preguntaron si le parecía justa la sanción impuesta a Jesús Owono y él manifestó que el caso es muy complejo.

"Esta es una de las preguntas que sabía que me iban a hacer y yo creo que, como en otras cosas de la vida, hay una legislación o una ley que se tiene que cumplir", dijo.

"Pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado. Entonces yo creo que se han ceñido a lo que está planteado y y han puesto los partidos que les toca o que el reglamento les permite poner. Lo demás que yo pueda decir son opiniones mías y creo que me las tengo que reservar", añadió.

¿Qué es lo último que se ha sabido acerca de Jesús Owono, el arquero del Andorra?

En los últimos días, Carlos Manso, el director técnico del Andorra, también asistió a una rueda de prensa y expresó que Jesús Owono continúa muy afectado por lo ocurrido.

"Está muy tocado por la situación y es obvio que él, evidentemente, no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y, al final, es una tragedia con la que tenemos que convivir desgraciadamente", indicó.

"Ahora mismo preferimos ser cautos, prudentes y estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora misma en una situación tan complicada como está. Nos consta y sabemos que está con su familia, sus amigas, su representante, su pareja y gente muy cercana a él", concluyó.