Rigo sobre su novela: “Que nos recuerden como personas soñadoras y que les encanta vivir”

Rigoberto Urán es uno de los mejores ciclistas en la historia de nuestro país. Subcampeón del Tour de Francia 2017, ha dejado un legado enorme en el deporte colombiano, no solo por sus logros deportivos, sino por su forma de ser: espontánea y honesta. Su vida ha estado colmada de resiliencia y superación, desde su querido pueblo de Urrao.

Todos los detalles de la existencia del pedalista antioqueño se podrán observar desde este lunes a las 8:00 p. m. por el Canal RCN, con #LaNovelaDeLas8: Rigo. En ese marco, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, habló con Rigoberto Urán y su esposa, Michelle Durango, acerca de sus pasiones y éxitos.

¿Han cambiado los recibimientos en el aeropuerto?

A mí siempre me reciben así no haga nada. Feliz de estar por aquí nuevamente.

¿Qué opina de la novela que lanzará el Canal RCN sobre su vida?

La idea es inspirar. Queremos dejar una huella de que se pueden lograr las cosas con mucha dedicación. Que la vida no es solo montar bicicleta y que uno siempre va a necesitar del apoyo de la familia y de los amigos para lograr cualquier objetivo

¿Se acuerda del primer viaje a Bogotá para sacar la visa para ir a Europa?

Recuerdo que el tiquete valió como 500 mil pesos. Súper caro. Ahí sí nadie lo esperaba a uno. Y me la negaron. Se desilusiona uno un poquito, pero hay que volver a arrancar.

El viaje de su vida arrancó en Urrao: ¿se imagino llegar tan lejos como ha llegado?

No. Cuando empecé a montar bicicleta sí soñaba con correr un Tour de Francia, pero yo estaba en Urrao y vendía chance.

¿Quiénes fueron los primeros que le tuvieron fe?

Mi mamá. Y también cuando murió mi papá mucha gente en Urrao me ayudaba. La gente que no le gustaba el chance lo jugaba para ayudar. Yo no podría quejarme de que no me han apoyado.

Lo que sí no se imaginaban era que el Canal RCN les hiciera una novela…

Eso no lo pensábamos. La gente quiere saber mucho de nosotros, porque aparte de Rigo el deportista está una familia, una empresa… entonces, cuando se dio la oportunidad, muy bacano.

¿Cuándo se conocieron?

Nosotros nos conocimos en 2009. En Urrao había una empresa de helados, entonces le dije a mi mamá que debíamos mejorar la vida. ¿Y cómo mejora uno la vida? Pues buscando a la más rica del pueblo (Risas...) Fue muy lindo. Vinimos a ser novios como en 2011. Muy dura, y todavía.

Michelle, ¿cómo es Rigoberto Urán?

Rigoberto es un ser humano muy especial. Él, más que deportista, es un ser humano increíble.

¿Cuál ha sido el momento más feliz y el más difícil?

La llegada de Carlota (su hija) ha sido un momento muy especial. Y de los más difíciles fue en 2019 el accidente.

¿Rigo ha tomado sensibilidad?

Sí, total.

Además, ustedes se han vuelto muy buenos socios en el tema empresarial…

A mí me preocupaba qué hacer cuando uno se retira. Lo que pasa es que la fama es jodida y muchas personas se creen ese tema. Te acostumbras a un estilo de vida. Entonces buscamos la manera. Nació Go Rigo Go. Nació como un hobbie, pero Michelle siempre ha tenido una visión muy grande.

¿Qué sería de la vida de Rigo si no hubiera conocido a Michelle?

No tengo ni idea.

“La mía sin él también”, agregó ella.

Ha sido una bendición poder contar con esta mujer.

En el Canal RCN

Ya en las instalaciones del Canal RCN, Michelle y Rigo vieron el ensayo de una grabación de la telenovela y ella aseveró: “Las personas van a quedar fascinadas con este proyecto”.

Después, Rigo habló sobre su casa en Urrao, conoció al elenco de la producción y fue bienvenido a su habitación en el municipio antioqueño. “Para mí era frustrante ver la casa tan acabada. Entonces apenas comencé a recibir dinero la empecé a arreglar. Cuando me empezaron a pagar en Europa la tumbé toda y la reconstruí. Pero de la anterior casa ya no quedó nada”.

¿Qué significa para usted su mamá?

Una persona a la que le tocó luchar mucho. Sobre todo, el trauma de lo que pasó con mi papá. La relación no era muy buena, a él le gustaba mucho el licor. Para mí ella es muy importante.

¿Cómo fue vivir la violencia del conflicto armado en Urrao?

De las cosas más importante que me han pasado ha sido el ciclismo. Urrao fue muy golpeado por la guerrilla, por el paramilitarismo. Urrao ha sido muy golpeado por la violencia. Por ejemplo, cuando tenía que ir a entregar el chance y una balacera en el pueblo. Y a una compañera le pegaron un balazo.

Y lo más complicado es que eso sigue pasando en muchos lugares en Colombia…

Desafortunadamente… Estos ojos vieron muchas cosas crueles. Eso queda en la mente. Por eso el deporte es tan importante. El deporte o el estudio, porque es lo que lo llena a uno de disciplina.

El actor que interpreta a Rigo

Juan Pablo Urrego, actor que interpreta a Rigo en la novela, dijo: “Es una historia de superación, en la que estamos dejando un mensaje muy bonito para los niños, para la juventud en Colombia: la importancia del deporte, la importancia del trabajo, de rebuscársela, de ser echados para adelante y no victimizarse. Lo más difícil es que Rigo es un personaje muy popular en Colombia, entonces todo el mundo yo sé que va a estar mirando. Para mí, él es un ejemplo”.

La actualidad deportiva

Andrea Guerreo y Ricardo Henao, periodistas deportivos de Noticias RCN, también dialogaron con Rigoberto Urán.

¿Cuánto le queda de ciclismo?

Hable con Michelle.

Y ella contestó: “Yo creo que otro añito es suficiente”.

¿Cuál ha sido el balance de este año?

Este año ha sido muy regular para nosotros. No hemos podido concluir ningún objetivo, pero obviamente está la ilusión. Sabemos que hay una edad. La idea es el otro año volver. Si el equipo me da la oportunidad, correr el Tour de Francia, y, ojalá, en la Olimpiada, que es la última carrera.

¿Cuánto nos falta en la formación para saber si hay recambio?

La realidad es que muchas personas no tienen para dos comidas. El deporte realmente es muy exigente y los europeos en estos momentos tienen una forma de alimentarse muy diferente. Los niños desde los 13 años ya hacen campamentos, empiezan a estudiar los carbohidratos, las proteínas, la forma de descanso… Todo cuesta mucho dinero. Lo más importante es que en la educación hay que meter el deporte (…) Hace rato no tenemos un pelado que esté disputando. Hay mucho talento, pero en Europa evolucionaron mucho los ciclistas. (…) Lo más importante: siempre hay que intentarlo. Y el ciclismo no lo es todo en la vida. El mundo es muy grande y hay una cantidad de cosas para uno emprender.

Un amor ejemplar

Al ser preguntada por su lugar favorito en el mundo, Michelle Durango respondió: “Al ladito de Rigo”. Y complementó: “Él es un gran guerrero, es un gladiador de la vida”.

Y Rigo concluyó: “De no lamentarse tanto. Ya sabemos que hay muchas dificultades, pero, si las multiplicamos, pues eso se va a joder más. Entonces, que nos recuerden como dos guerreros, dos soñadores, dos personas que les encanta vivir y disfrutar todo. Aprendimos que la felicidad no es el dinero. Ayuda, pero la felicidad es disfrutar cada momento”.