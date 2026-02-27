Estos son serán los equipos finalistas de la Champions League, según la Inteligencia Artificial: hay sorpresas

Este viernes, la sede de la UEFA fue el escenario del sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025-26, dejando emparejamientos de alto voltaje que prometen paralizar el continente. Tras una intensa fase de liga y los recientes play-offs, los 16 mejores equipos de Europa ya conocen sus respectivos destinos.

Sin duda, el enfrentamiento que acapara todos los focos es el choque entre el Real Madrid y el Manchester City. Por quinta temporada consecutiva, los de Carlo Ancelotti y el conjunto de Pep Guardiola se verán las caras en las rondas de eliminación directa.

El equipo blanco, que tuvo que superar al Benfica en el play-off, no contará con la ventaja de cerrar en casa, ya que el City finalizó en el Top 8 de la fase de liga, asegurando la vuelta en el Etihad Stadium.

Otro de los duelos más atractivos será el que enfrente al vigente campeón, el París Saint-Germain, contra el Chelsea. El equipo de Luis Enrique buscará defender su corona ante unos Blues que han mostrado una versión dominante esta temporada.

Por su parte, el FC Barcelona viajará a Inglaterra para medirse ante el ascendente Newcastle United, mientras que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se verá las caras con el Tottenham Hotspur.

Los partidos de ida se disputarán los días 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta, donde se definirán los clasificados a cuartos, tendrán lugar el 17 y 18 de marzo. El Arsenal, único equipo que terminó la fase de liga con un récord perfecto, parte como uno de los grandes favoritos tras quedar en el lado del cuadro que evita, de momento, a los gigantes de Manchester y Madrid.

Inteligencia Artificial predijó quiénes jugarán la final de la Champions League

Luego de conocerse los cruces, son miles de usuarios los que consultaron con las diferentes inteligencias artificiales sobre qué equipos jugarán la final de esta edición.

De acuerdo con Gemini, la IA de Google, el cruce que se dará en la gran final es Arsenal con Barcelona, dos equipos con grandes ataques y solidez defensiva.

Por su parte, el famoso ChatGPT se la jugó y también dio al Arsenal como finalista, sin embargo, su rival si cambia y sería el Bayern Múnich de Luis Díaz.

"El equipo de Mikel Arteta ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad arrolladora. Los "Gunners" terminaron la fase de liga con un récord perfecto (8 victorias de 8), algo que ningún equipo había logrado en el nuevo formato", dijeron las herramientas.

Así quedaron las llaves de octavos de final