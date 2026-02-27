Nuevo pasaporte en Colombia 2026: estas son las personas que lo podrán obtener gratuitamente

Hace algunos días, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. Esta transformación, que busca eliminar las barreras burocráticas y reducir los costos para el ciudadano, no solo cambia la apariencia física del documento, sino que redefine por completo la experiencia del usuario desde el agendamiento hasta la entrega final.

A partir de este año, los colombianos han comenzado a recibir un documento con sutiles modificaciones estéticas en su carátula, pero con grandes saltos en seguridad.

El nuevo pasaporte, destacado por el Ejecutivo como uno de los más seguros del mundo, cuenta con una redistribución de sus elementos visuales y el respaldo de una base de datos custodiada directamente por la Imprenta Nacional de Colombia, en colaboración estratégica con la Casa da Moeda de Portugal.

Aquellos ciudadanos que hayan obtenido su documento a partir de 2017 y cuenten con datos biométricos actualizados, ya no requieren agendar citas presenciales para renovar su libreta. A través de la plataforma de la Cancillería, los usuarios pueden cargar su fotografía, actualizar información y realizar el pago de forma virtual, asistiendo a la oficina únicamente para reclamar el documento físico.

¿Quiénes pueden obtener el pasaporte de forma gratuita?

En el marco de esta reforma, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reforzado el cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, permitiendo que ciertos sectores de la población vulnerables queden totalmente exonerados del pago de las tasas del pasaporte. Esta medida busca garantizar que la falta de recursos no sea un impedimento para el derecho a la movilidad internacional.

Para acceder a la gratuidad, el requisito base es pertenecer a los niveles A o B del Sisbén IV (o sus equivalentes en versiones anteriores). No obstante, el estar en el Sisbén no es suficiente por sí solo; el solicitante debe demostrar que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

Salud y Discapacidad: Personas que requieran tratamientos médicos especializados en el exterior que no puedan realizarse en Colombia, así como ciudadanos con discapacidad y un familiar acompañante.

Adultos Mayores: Personas mayores de 62 años que demuestren su condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Estudiantes y Deportistas: Jóvenes menores de 25 años que hayan obtenido becas o cupos para estudiar en el extranjero, y delegaciones deportivas o culturales debidamente acreditadas por Mindeporte o el Ministerio de Cultura.

Oportunidades Laborales: Ciudadanos que cuenten con un contrato de trabajo certificado en el exterior y no posean los medios para costear el trámite.

Situaciones Familiares: Personas que deban viajar de urgencia por motivos de salud de familiares cercanos o trámites de adopción del ICBF.

Es fundamental que los interesados presenten los soportes legales (certificados médicos, contratos laborales o certificados de estudio) al momento de solicitar la exoneración.

Con estas modificaciones, Colombia apuesta por un servicio civil más humano, económico y alineado con los estándares digitales globales.