Nueva e insólita simulación de Neymar es viral: la cámara lo dejó en evidencia

Neymar ha sido tendencia durante las últimas horas luego de protagonizar una simulación insólita en el fútbol brasileño.

Neymar
Foto: @nocontextfooty

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
11:57 a. m.
La superestrella brasileña Neymar volvió a convertirse en tendencia internacional, esta vez no por un gol o una jugada brillante, sino por una acción que generó debate y críticas en redes sociales. El episodio ocurrió durante el compromiso del Brasileirao entre Vasco da Gama y Santos FC, donde el delantero protagonizó una insólita simulación que rápidamente se viralizó en distintos países.

El atacante, reconocido mundialmente por su talento y desequilibrio en el uno contra uno, también ha estado históricamente bajo la lupa por exagerar contactos o faltas. A lo largo de su carrera, esa dualidad entre genialidad y polémica lo ha acompañado en cada liga que ha disputado, y esta vez no fue la excepción.

La jugada que encendió la polémica

La acción se produjo tras un cruce verbal entre Neymar y un defensor rival. En medio del intercambio, el brasileño reaccionó como si hubiera recibido un cabezazo en el rostro. Sin embargo, las repeticiones televisivas evidenciaron que en ningún momento existió contacto que justificara su caída o el gesto de dolor que manifestó.

Las cámaras captaron con claridad que el adversario apenas se aproximó, sin llegar siquiera a rozarlo. El árbitro central, bien ubicado y atento a la situación, interpretó correctamente lo sucedido y no sancionó ninguna agresión. Esa decisión evitó que el episodio tuviera consecuencias disciplinarias para el rival y dejó expuesto el intento de simulación.

Un debate que lo persigue desde sus inicios

Más allá de este hecho puntual, el comportamiento vuelve a instalar un debate recurrente en torno a Neymar: ¿hasta qué punto estas acciones afectan su legado deportivo? Nadie discute su calidad técnica, su visión ofensiva ni su capacidad para desequilibrar partidos cerrados. Sin embargo, este tipo de situaciones suele empañar su imagen y dividir opiniones entre aficionados y analistas.

Con el paso de los años, muchos esperaban que este tipo de conductas quedaran atrás, especialmente considerando su experiencia y el liderazgo que se presume de una figura de su trayectoria. No obstante, el episodio en el Brasileirao demuestra que la controversia sigue formando parte de su narrativa futbolística.

Mientras tanto, el video continúa circulando con fuerza en plataformas digitales, alimentando comentarios y reacciones en todo el mundo. Una vez más, Neymar logra ser noticia, aunque en esta ocasión no precisamente por su talento con el balón.

