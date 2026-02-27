"Veo un deceso": escalofriante predicción de reconocida vidente sobre un cantante

Alexandra Vidente Mundial ha ganado credibilidad en las redes sociales por acertar varias predicciones.

En consecuencia, a lo largo de este 2026 ha seguido realizando múltiples análisis y, en uno de los de febrero, advirtió que vio el deceso de un cantante.

Además, la astróloga encendió las alarmas al decir que tras esa coyuntura podría haber una dura pérdida para la música colombiana.

Esta fue la escalofriante predicción que realizó Alexandra Vidente Mundial para el 2026

"En los próximos días y en los próximos meses, habrá algunas inundaciones agresivas. Además, un deceso de alguien famoso que pertenece a la música, a la canción, y puede ser mexicano o colombiano", afirmó Alexandra Vidente Mundial.

"Veo que algo va a ocurrir en Brasil. También visualizo temblores en Caracas, Venezuela, y movimientos fuertes de tierra en Colombia", agregó la reconocida astróloga.

¿Cuál fue la otra advertencia de Alexandra Vidente Mundial?

Según el análisis de Alexandra Vidente Mundial, en el 2026 podría desatarse otra pandemia.

"Varios países que van a estar sufriendo lluvias, van a atravesar por una pandemia", puntualizó la vidente.

Asimismo, Alexandra Vidente Mundial manifestó que un reconocido político podría sr víctima de un atentado y que Donald Trump podría enfrentar diligencias judiciales.

"Veo cosas judiciales y jurídicas para el presente Donald Trump. Además, otra extracción en Venezuela, pero de otra manera, entre ellos (el régimen)", enfatizó.

"También se va a dar la liberación de más presos políticos y, para los que me preguntan sobre la naturaleza, habrá muchísimos cambios", concluyó.

Sus declaraciones completan se pueden escuchar a continuación: