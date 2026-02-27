CANAL RCN
Internacional Video

Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

China e Irán se ofrecieron como mediadores de una eventual ronda de diálogos entre el gobierno afgano y pakistaní.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras varios meses de ataques, una vez finalizó su frágil alto al fuego de octubre de 2025, Pakistán se declaró en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes el viernes, 27 de febrero.

Khawaja Asif, ministro de Defensa pakistaní, realizó el anuncio a través de su perfil en la red social X, luego de registrarse bombardeos en varias ciudades afganas, entre ellas su capital: Kabul.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", se lee en el mensaje, que marca un incremento en las tensiones en el centro-sur de Asia.

El anuncio fue realizado tras varios días del recrudecimiento de combates fronterizos entre los países vecinos que, hasta hace unos meses, mantenían una relación cordial.

Inicia la tercera ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán: estos son los temas a discutir
RELACIONADO

Inicia la tercera ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán: estos son los temas a discutir

¿Cuál es la raíz del conflicto?

Pakistán acusa a los afganos de permitir a grupos armados que realizan ataques en su contra, entre ellos atentados suicidas, refugiarse en su territorio.

En respuesta, el gobierno pakistaní ordenó bombardear Afganistán y el gobierno afgano, en manos de los talibanes desde el 2021, respondió de la misma manera el pasado fin de semana.

Desde entonces, Pakistán ha estado bombardeando varias ciudades de Afganistán, especialmente a Kabul y Kandahar, lo que mantiene enfrentadas ambas naciones.

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"
RELACIONADO

Trump prometió miles de millones de dólares en ayuda y tropas para Gaza en inauguración de su "Junta de Paz"

Gobierno afgano hace un llamado al diálogo:

El gobierno de los talibanes en Afganistán, que impuso una interpretación estricta de la ley islámica afectando a niñas y mujeres en todo el país, hizo un llamado al diálogo con Pakistán, considerada una potencia nuclear.

El portavoz del Gobierno dijo el viernes que han venido insistiendo "repetidamente en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva a través del diálogo".

Incluso China e Irán, de momento en diálogos con los Estados Unidos, se ofrecieron como mediadores.

Desde el Gobierno chino invitaron "a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación" y "lograr un alto el fuego lo antes posible", que evite el derramamiento de sangre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

La estrategia del abogado de Maduro con la que busca dilatar el proceso en EE. UU.: ¿Cuál es?

Tailandia

Residuos de petróleo de carguero accidentado llegan a las playas vírgenes de Tailandia

Venezuela

Delcy Rodríguez le pidió a Donald Trump que suspenda las sanciones en Venezuela

Otras Noticias

Caribe colombiano

Joven universitario desapareció tras ingresar a las playas de Puerto Colombia: ¿qué se sabe?

El estudiante ingresó al agua el 24 de febrero y desde entonces no hay rastro.

La casa de los famosos

Hubo decisiones INESPERADAS en la placa de nominación de La Casa de los Famosos antes de la eliminación

¿Qué es lo que ha revolucionado la placa tras la nominación del miércoles? Así está el panorama.

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: ¿quién avanzará en Copa Sudamericana, según la IA?

Icetex

Subsidio del Icetex en 2026: En esto quedó el valor para miles de estudiantes

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?