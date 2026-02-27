Pakistán se declara en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes

Tras varios meses de ataques, una vez finalizó su frágil alto al fuego de octubre de 2025, Pakistán se declaró en guerra abierta contra Afganistán y sus autoridades talibanes el viernes, 27 de febrero.

Khawaja Asif, ministro de Defensa pakistaní, realizó el anuncio a través de su perfil en la red social X, luego de registrarse bombardeos en varias ciudades afganas, entre ellas su capital: Kabul.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", se lee en el mensaje, que marca un incremento en las tensiones en el centro-sur de Asia.

El anuncio fue realizado tras varios días del recrudecimiento de combates fronterizos entre los países vecinos que, hasta hace unos meses, mantenían una relación cordial.

¿Cuál es la raíz del conflicto?

Pakistán acusa a los afganos de permitir a grupos armados que realizan ataques en su contra, entre ellos atentados suicidas, refugiarse en su territorio.

En respuesta, el gobierno pakistaní ordenó bombardear Afganistán y el gobierno afgano, en manos de los talibanes desde el 2021, respondió de la misma manera el pasado fin de semana.

Desde entonces, Pakistán ha estado bombardeando varias ciudades de Afganistán, especialmente a Kabul y Kandahar, lo que mantiene enfrentadas ambas naciones.

Gobierno afgano hace un llamado al diálogo:

El gobierno de los talibanes en Afganistán, que impuso una interpretación estricta de la ley islámica afectando a niñas y mujeres en todo el país, hizo un llamado al diálogo con Pakistán, considerada una potencia nuclear.

El portavoz del Gobierno dijo el viernes que han venido insistiendo "repetidamente en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva a través del diálogo".

Incluso China e Irán, de momento en diálogos con los Estados Unidos, se ofrecieron como mediadores.

Desde el Gobierno chino invitaron "a ambas partes a mantener la calma y actuar con moderación" y "lograr un alto el fuego lo antes posible", que evite el derramamiento de sangre.