CANAL RCN
Deportes

Champions League al rojo vivo: el Bayern de Luis Díaz ya conoce su ruta a la final

El Bayern Múnich conoció su camino para la final de la Champions League. Vea la dura ruta de Luis Díaz.

Luis Díaz
Foto: AFP

Sergio García

febrero 27 de 2026
10:36 a. m.
El sorteo de los octavos de final de la Champions League dejó un panorama exigente para varios aspirantes al título, y uno de los que tendrá que recorrer un camino de alta complejidad es el Bayern Múnich, equipo en el que milita el colombiano Luis Díaz. Aunque el gigante bávaro parte como uno de los favoritos naturales por historia y plantilla, el cuadro definido anticipa una ruta cargada de obstáculos si pretende disputar una nueva final continental.

El conjunto alemán comenzará su recorrido en esta fase enfrentando a la Atalanta. Sobre el papel, es el cruce más accesible dentro de las rondas eliminatorias para los bávaros, especialmente si se compara con otros duelos de alto voltaje que dejó el sorteo. Sin embargo, el equipo italiano ha demostrado en los últimos años que compite con intensidad y orden táctico, por lo que no se trata de un trámite automático.

Un primer reto que exige concentración

Bayern deberá imponer jerarquía desde el partido de ida. Su experiencia en instancias definitivas y la profundidad de su plantilla lo ubican como favorito, pero la Champions no suele perdonar excesos de confianza. Atalanta es un equipo dinámico, con presión alta y transiciones rápidas, capaz de incomodar a cualquier rival europeo.

Para Luis Díaz, esta eliminatoria representa una oportunidad de peso para consolidarse como pieza determinante en el esquema ofensivo. El colombiano puede marcar diferencias en el uno contra uno y aportar desequilibrio en partidos cerrados, donde cada detalle inclina la balanza.

Un cuadro que se endurece desde cuartos

En caso de avanzar, el panorama se tornará considerablemente más complejo. En cuartos de final, el Bayern se mediría al ganador de la llave entre el Real Madrid y el Manchester City, dos potencias acostumbradas a disputar las últimas instancias del torneo. Cualquiera de los dos supondría una prueba de máximo nivel tanto en lo táctico como en lo mental.

Si logra superar ese eventual cruce, en semifinales podría encontrarse con rivales de la talla del Paris Saint-Germain, el Chelsea o el Liverpool. Es decir, un trayecto plagado de campeones y candidatos naturales al título.

Solo tras superar ese exigente recorrido podría pensar en la gran final, donde lo esperaría un rival proveniente del otro lado del cuadro. El Bayern tiene historia y argumentos futbolísticos para soñar, pero el sorteo dejó claro que, si quiere volver a levantar la “Orejona”, deberá superar una auténtica cadena de gigantes europeos.

