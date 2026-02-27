Le ponen fecha a la audiencia preparatoria de juicio a Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Noticias RCN conoció que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, específicamente el magistrado Jorge Emilio Caldas, citó a los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a una audiencia preparatoria de juicio para el próximo 5 de marzo a las 2:15 p.m.

El escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es uno de los casos de corrupción más polémicos de los últimos años. Millonarios contratos para una emergencia quedaron presuntamente en los bolsillos de los congresistas.

¿De qué los acusan?

Dos de los implicados son Name y Calle, quienes fueron presidentes de los dos órganos legislativos entre 2023 y 2024. En mayo de 2025, la Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento contra ambos.

Al parecer, Name recibió 3.000 millones de pesos y Calle mil millones de pesos. Se cree que el dinero se entregó bajo la articulación de Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la UNGRD) y Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones). El dinero llegó como sobornos para que supuestamente las reformas del Gobierno fueran aprobadas.

Los congresistas están señalados por presunto cohecho impropio y peculado por apropiación a favor. Se encuentran privados de la libertad mientras se sigue desarrollando el proceso. Si bien le han apuntado a mecanismos para estar libres, ninguno ha surtido.

Los otros salpicados

Particularmente con Calle, pidió su libertad al considerar que el proceso se dio cumpliendo con los tiempos establecidos, pero la Sala de Instrucción negó este recurso.

El escándalo ha salpicado a otros altos exfuncionarios y congresistas, como Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre y prófugo en Nicaragua), Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.