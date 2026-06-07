🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. España, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Portugal y España se enfrentarán este 6 de julio de 2026, en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos.

El partido iniciará a las 2:00 de la tarde y será arbitrado por el árbitro inglés Anthony Taylor.

Hasta el momento, ambas selecciones se encuentran invictas en la Copa del Mundo 2026, pero, tras este duelo, solo una podrá seguir avanzando y obtener el tiquete a los cuartos de final.

Recuerde que el partido será transmitido por la señal principal y la App del Canal RCN. Además, la narración en vivo se podrá seguir en La FM.

¿Cómo llega Portugal al partido de octavos de final del Mundial 2026 vs. España?

Portugal hizo parte del grupo K de la Copa del Mundo 2026 y clasificó en la segunda posición.

La selección dirigida por Roberto Martínez empató 1-1 en el debut vs. República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán en el segundo partido y empató 0-0 con Colombia en la tercera fecha.

Fue así como sumó 5 puntos y tuvo que cruzarse con la Croacia de Modric en los dieciseisavos de final.

Además, en esa fase comenzó perdiendo con un gol de Perisic en el minuto 53, pero remontó con anotaciones de Cristiano Ronaldo (68') y Goncalo Ramos (90+4') y se clasificó a los octavos de final sin necesidad de jugar el alargue.

¿Cómo llega España al partido de octavos de final del Mundial 2026 vs. Portugal?

España hizo parte del grupo H del Mundial 2026 y se clasificó siendo líder.

Los de Luis De La Fuente empataron 0-0 en el primer partido vs. Cabo Verde, le ganaron 4-0 a Arabia Saudita en la segunda salida y vencieron 1-0 a Uruguay en la tercera fecha.

Con ese rendimiento, sumaron 7 puntos y tuvieron que enfrentarse a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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