🔴 España 2-1 Bélgica, Mundial 2026: reviva los mejores momentos del partido

El Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium) se viste de gala este viernes 10 de julio para albergar un enfrentamiento de pronóstico reservado. España y Bélgica se miden en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que promete no solo paralizar a ambos países, sino definir al gran candidato europeo que buscará un lugar en la gran final frente al ganador de la llave entre Francia y Marruecos.

La selección española, comandada por Luis de la Fuente, llega a esta instancia con la moral por las nubes tras una agónica victoria por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final, gracias a un gol salvador de Mikel Merino en el minuto 90.

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Más allá de su capacidad de mantener la calma en momentos límite, el combinado ibérico ha establecido un hito histórico en los Mundiales: es el primer equipo en hilvanar seis partidos consecutivos con la valla invicta (contando el cierre de Catar 2022 y los cinco duelos en Norteamérica).

Con Unai Simón imbatible bajo los tres palos y una zaga liderada por la juventud de Pau Cubarsí y la experiencia de Aymeric Laporte, "La Roja" pretende emular la gesta de Sudáfrica 2010 y colarse entre los cuatro mejores del planeta.

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Detalles del Encuentro y Alineaciones

El árbitro inglés Michael Oliver será el encargado de impartir justicia en un recinto que lucirá un lleno absoluto con más de 70,000 espectadores.

A escasas horas del pitazo inicial, Luis de la Fuente sacudió los planes estratégicos al confirmar su once titular con una sorpresa mayor: Pedri iniciará desde el banquillo de suplentes.

Su lugar en la medular será ocupado por Fabián Ruiz para dar mayor equilibrio junto a Rodri, manteniendo la dinamita en ataque con la joya Lamine Yamal y Dani Olmo. Bélgica, en tanto, paliará la sensible baja por lesión de Amadou Onana apostando por su tridente ofensivo estelar.