Esto le costaría llenar el álbum de Panini del Mundial 2026 en Colombia: son 16 equipos más

El lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un cambio significativo para los coleccionistas en Colombia. Con una expansión histórica del torne, que pasa de 32 a 48 selecciones, el tradicional álbum de Panini se convierte en una colección más extensa, lo que impacta directamente en el presupuesto necesario para completarlo.

La colección oficial contará con 112 páginas y un total de 980 láminas, consolidándose como la edición más grande en la historia de estos álbumes. Cada sobre incluye 7 stickers, además de una lámina extra insertada aleatoriamente.

Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026 en Colombia

En el mercado colombiano, el precio del álbum varía según su presentación: la versión de pasta blanda tiene un costo de $14.900, mientras que la pasta dura alcanza los $49.900. Por su parte, cada sobre tiene un valor de $5.000, y una caja completa con 104 sobres cuesta $520.000.

Si se considera que el álbum requiere 980 láminas y cada sobre trae 7, se necesitarían al menos 140 sobres en un escenario ideal sin repetidas. Sin embargo, en la práctica, la repetición de stickers incrementa considerablemente el número de sobres necesarios,

Según estimaciones, llenar el álbum podría costar entre $1.200.000 y $2.000.000, dependiendo de la suerte, la estrategia de compra y el intercambio de láminas.

Qué incluye el nuevo álbum Panini del Mundial 2026

Cada una de las 48 selecciones tendrá dos páginas dentro del álbum y contará con 20 láminas: 18 retratos de jugadores, una foto grupal y un escudo oficial en material especial. Además, la colección incorpora contenido adicional como estadios, calendario de partidos, historia del torneo, récords y el camino hacia la Copa Mundial.

Un elemento destacado son los 20 stickers extra de jugadores en acción, distribuidos en cuatro variantes de color. Estas láminas especiales se insertan aleatoriamente, aproximadamente una cada 100 sobres, replicando la estrategia utilizada en ediciones anteriores como la de 2022.

La preventa del álbum inició el 6 de marzo y estará disponible hasta el 29 de abril o hasta agotar existencias. La edición estará disponible en una única variante, tanto para el mercado local como internacional.