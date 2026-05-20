Franco Armani escucharía oferta de Millonarios para 2026

El nombre de Franco Armani empezó a sonar con fuerza alrededor de Millonarios luego de que el periodista Alexis Rodríguez revelara que el arquero argentino estaría abierto a negociar con el club bogotano si aparece una propuesta importante para el próximo semestre.

La posibilidad toma relevancia en medio de las dudas que dejó el rendimiento de los actuales arqueros, Novoa y De Amores, del equipo azul durante la temporada.

¿Por qué Franco Armani podría salir de River Plate?

El histórico guardameta de River Plate atraviesa un momento distinto al que vivió en años anteriores. Aunque sigue siendo uno de los referentes del club argentino, ya no tiene asegurada la titularidad y su continuidad empieza a generar preguntas en el entorno del equipo.

Actualmente, Armani comparte plantel con los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, pero el arco comenzó a tener mayor rotación y el joven Santiago Beltrán ganó protagonismo recientemente.

A eso se suma que el contrato del arquero finaliza en diciembre y existiría la posibilidad de adelantar su salida antes de terminar el año si aparece una negociación conveniente para ambas partes.

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Según Alexis Rodríguez, el representante del jugador, Nikos Petropulos, confirmó que escucharían una eventual propuesta de Millonarios.

“Estarían dispuestos a escuchar”, aseguró el periodista a través de su cuenta de X, donde además explicó que el arquero podría arreglar una salida anticipada desde junio.

¿Qué significaría Armani para Millonarios?

La llegada de Franco Armani sería uno de los movimientos más impactantes del mercado colombiano. No solo por su trayectoria internacional y paso por la Selección Argentina, sino por el peso simbólico que tiene en Atlético Nacional, club donde se convirtió en ídolo absoluto.

En Millonarios, la opción de incorporar un arquero experimentado empezó a tomar fuerza tras la falta de seguridad en el arco de Novoa y Guillermo De Amores.

Además, el estilo competitivo de Armani encajaría con la idea futbolística del técnico argentino Fabián Bustos, quien busca reforzar posiciones clave para afrontar Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

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Por ahora no existe una negociación oficial confirmada, pero el simple hecho de que el entorno del arquero esté dispuesto a escuchar ya provocó una ola de reacciones entre hinchas de Nacional y Millonarios en redes sociales.