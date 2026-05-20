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Invima alerta por comercialización fraudulenta de probióticos femeninos: estas son las marcas

La autoridad advirtió que los productos usan un registro autorizado solo para alimentos y estarían siendo promocionados irregularmente como suplementos.

Tarro presuntos probióticos Invima
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
04:51 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria sobre dos referencias de productos comercializados de manera fraudulenta como probióticos femeninos.

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Según detalló la entidad, las marcas 'Fyora' y 'Lunavia', identificados con el Registro Sanitario RSA-0033949-2024. Según la entidad, dicha autorización existe, pero únicamente fue otorgada para un alimento y no para suplementos de bienestar femenino.

De acuerdo con la alerta, el registro sanitario corresponde exclusivamente a otro producto. El Invima señaló que el uso de este registro para promocionar productos denominados 'Fyora' y 'Lunavia' constituye una comercialización fraudulenta.

¿Por qué el Invima considera fraudulentos los probióticos femeninos Fyora y Lunavia?

La entidad explicó que estos productos incumplen lo establecido en los literales a y b del artículo 3 de la Resolución 2674 de 2013, que define como alimento fraudulento aquel que se expende con un nombre distinto al autorizado o cuya etiqueta, envase o publicidad pueda inducir a engaño respecto de su composición y uso.

Además, el Invima advirtió que los productos estaban siendo promocionados en plataformas de comercio electrónico como “suplementos de bienestar femenino”, atribuyéndoles propiedades preventivas, curativas y terapéuticas relacionadas con el equilibrio íntimo femenino y la restauración del ecosistema íntimo.

La autoridad sanitaria recordó que la normativa colombiana prohíbe que alimentos y bebidas hagan afirmaciones medicinales o terapéuticas sin cumplir los requisitos exigidos para medicamentos.

La alerta también menciona posibles incumplimientos de los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, así como de los artículos 4 y 5 de la Resolución 5109 de 2005. Según el Invima, cuando un alimento es promocionado con propiedades medicinales, puede ser considerado medicamento y debe ajustarse a la regulación correspondiente.

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a consumidores y comerciantes?

Entre las medidas dirigidas a la comunidad, el Invima solicitó abstenerse de adquirir los productos Probióticos Femeninos marca 'Fyora' y 'Lunavia' con el Registro Sanitario RSA-0033949-2024. Asimismo, recomendó a quienes ya los hayan comprado suspender su consumo y reportar el caso ante las autoridades competentes.

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La entidad también pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar búsqueda activa de estos productos y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos físicos y plataformas de comercio electrónico.

De igual forma, recordó que los distribuidores y comercializadores no deben ofrecer estos productos en Colombia, ya que podrían ser objeto de medidas sanitarias de seguridad.

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