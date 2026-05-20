Millonarios ya tendría listo su primer refuerzo para 2026 y llegaría desde Portugal

Millonarios ya empieza a mover fichas para el segundo semestre de 2026 y el primer refuerzo estaría prácticamente definido. Se trata de Darwin Cortés, defensor central colombiano de 19 años que actualmente juega en el Vitória Guimarães de Portugal y que regresaría al club ‘embajador’ tras finalizar su préstamo.

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La noticia tomó fuerza luego del empate 1-1 ante São Paulo por Copa Sudamericana, un resultado que volvió a dejar dudas sobre la falta de recambios en el plantel.

¿Quién es Darwin Cortés, el jugador que llegaría a Millonarios?

Darwin Cortés nació en Barbacoas, Nariño, y es considerado una de las jóvenes promesas defensivas del fútbol colombiano. El zaguero pertenece a Millonarios y su contrato con el club bogotano se extiende hasta abril de 2027.

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Durante la última temporada estuvo vinculado al Vitória Guimarães de Portugal, pero su vínculo finalizaría en junio de 2026, por lo que tendría que regresar al Fútbol Profesional Colombiano salvo que aparezca una nueva negociación desde Europa.

En Millonarios ven con buenos ojos su regreso, especialmente en medio de la necesidad de rejuvenecer y reorganizar la plantilla para el próximo torneo.

La defensa ha sido uno de los sectores más cuestionados durante el semestre y el cuerpo técnico busca alternativas que aporten mayor regularidad y proyección.

¿Qué otros cambios tendría Millonarios para 2026?

La posible llegada de Darwin Cortés sería apenas el inicio de una reestructuración más amplia dentro del club capitalino. La dirigencia también analiza salidas y renovaciones importantes.

Entre los jugadores que ya dejaron la institución aparecen Bekcham Castro y podría salir Jorge Cabezas Hurtado, mientras que aún no se define el futuro de Radamel Falcao García y el arquero Diego Novoa, cuyos contratos están próximos a terminar.

Además, otro nombre que suena en el mercado es el de Harold Santiago Mosquera. El extremo, que tuvo un destacado paso reciente por Independiente Santa Fe, estaría en carpeta de Millonarios tras su irregular etapa en Cerro Porteño de Paraguay.

Según versiones cercanas al mercado de fichajes, el club azul ya habría presentado una oferta para quedarse con el jugador, superando el interés de otros equipos del fútbol colombiano.

Con el semestre entrando en su recta final, Millonarios comienza a perfilar los movimientos que marcarán el proyecto deportivo de Fabián Bustos para la próxima temporada.