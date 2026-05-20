El millonario premio que recibió Santa Fe tras vencer a Platense en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe consiguió un triunfo clave en la Copa Libertadores 2026 luego de vencer 2-1 a Platense en el estadio El Campín.

El equipo bogotano sufrió más de la cuenta, pero terminó celebrando una victoria que lo mantiene con opciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental o, al menos, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

Los goles del conjunto cardenal fueron obra de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, dos jugadores que aparecieron en momentos determinantes para darle vida al equipo en el campeonato. Con este resultado, Santa Fe llegó a cinco puntos en el grupo y ahora deberá definir su futuro en la última fecha de la fase de grupos.

El premio económico que recibió Santa Fe

Más allá de lo deportivo, el triunfo también dejó una importante recompensa económica para las arcas del club bogotano.

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La Conmebol entrega un millón de dólares a cada equipo por disputar partidos como local durante la fase de grupos de la Libertadores, un ingreso fijo que ya representa un alivio financiero para las instituciones participantes.

Sin embargo, el dinero aumenta dependiendo de los resultados obtenidos en la cancha. Por cada victoria en esta instancia, el organismo sudamericano otorga un bono de 340.000 dólares bajo el concepto de “mérito deportivo”.

Gracias al triunfo frente a Platense, Santa Fe recibió aproximadamente $1.237 millones de pesos colombianos, tomando como referencia la tasa de cambio actual.

Santa Fe sigue soñando en la Libertadores

El panorama todavía no está definido para el cuadro cardenal, pero la victoria en Bogotá renovó la ilusión de los hinchas. El equipo dirigido por Pablo Repetto aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además, en caso de no avanzar en el torneo principal, Santa Fe todavía podría quedarse con un lugar en la Copa Sudamericana, algo que también significaría ingresos y competencia internacional para el segundo semestre del año.