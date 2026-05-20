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La Segura reaccionó tras polémica de Aida Victoria con el ICBF

La Segura defendió a Aida Victoria Merlano tras caso con el ICBF. ¿Qué dijo 'El Agropecuario'?

La Segura reaccionó tras polémica de Aida Victoria con el ICBF
Foto: IG El Agropecuario y Canal RCN

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
07:38 p. m.
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La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El Rey de los Agropecuarios’, volvió a escalar tras un nuevo comunicado del empresario sobre el cuidado de su hijo mientras la influencer participaba en un reality en México.

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El caso generó conversación en redes sociales luego de que Tejada asegurara que acudió a Bienestar Familiar porque quería hacerse cargo del menor durante la ausencia de Merlano y no dejarlo bajo el cuidado de terceros.

¿Qué dijo El Agropecuario sobre Aida Victoria Merlano?

A través de un comunicado publicado en sus redes, Juan David Tejada afirmó que nunca tuvo intención de convertir el conflicto familiar en un tema mediático. Según explicó, su decisión de acudir a mecanismos legales buscaba ejercer su rol como padre y acompañar a su hijo mientras Aida Victoria cumplía compromisos laborales fuera del país.

El empresario aseguró sentirse afectado por las críticas que ha recibido en plataformas digitales y sostuvo que durante meses ha sido blanco de ataques que, según él, han deteriorado su imagen pública.

Además, insistió en que le parecía “profundamente injusto” que el menor quedara al cuidado de personas cercanas a la creadora de contenido y no con él, siendo el padre biológico.

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Otro punto que mencionó fue la exposición del niño en redes sociales. En el documento pidió que la vida privada del menor deje de convertirse en tema de debate público.

¿Qué respondió La Segura sobre el caso?

La reacción más fuerte llegó por parte de La Segura, influencer y exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia, quien salió en defensa de Aida Victoria Merlano.

La caleña aseguró que el círculo cercano de la barranquillera ha estado mucho más presente en la crianza del niño que el propio Tejada. Incluso afirmó que el menor quedó “en las mejores manos”, haciendo referencia a familiares, nanas y amigos cercanos de la influencer.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, especialmente por las críticas directas que lanzó contra el empresario, a quien señaló de haberse alejado pocos días después del nacimiento del menor.

La Segura también respaldó la decisión de Aida Victoria de viajar por trabajo y sostuvo que la influencer está enfocada en garantizar estabilidad económica y bienestar para su hijo.

La discusión terminó dividiendo opiniones en redes. Mientras algunos usuarios apoyan el derecho del padre a participar activamente en la crianza, otros consideran que el entorno cercano de Aida ha demostrado mayor presencia en la vida del menor.

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Por ahora, el tema sigue generando conversación digital y aumentando la tensión entre ambas partes, en medio de un debate que ya trascendió lo privado y se instaló en las plataformas sociales.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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