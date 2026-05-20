Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de mayo de 2026

La suerte volvió a rodar en Colombia durante la noche de este miércoles 20 de mayo de 2026 con los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de los juegos de azar más tradicionales y seguidos por miles de personas en el país.

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Como cada semana, los apostadores estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de quedarse con alguno de los millonarios premios entregados en estos sorteos, que se realizan en horario nocturno y son transmitidos a través de canales oficiales y plataformas digitales.

Resultados de la Lotería de Manizales 20 de mayo

La Lotería de Manizales jugó este miércoles su sorteo, que entregó un premio mayor de varios miles de millones de pesos.

Estos fueron los números ganadores:

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Además del premio principal, la lotería también entregó diferentes premios secos y aproximaciones para los jugadores que acertaron parte de la combinación ganadora.

La Lotería de Manizales es una de las más reconocidas en Colombia y realiza sus sorteos todos los miércoles en horas de la noche.

Resultados de la Lotería del Valle y Lotería del Meta

Por su parte, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta también celebraron sus sorteos correspondientes a este miércoles 20 de mayo de 2026.

Resultados Lotería del Valle:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Resultados Lotería del Meta:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Estas loterías continúan siendo de las más populares entre los colombianos debido a los altos premios que entregan semanalmente y a la posibilidad de jugar tanto billete completo como fracciones.

Las autoridades recomiendan a los ganadores verificar siempre los resultados a través de canales oficiales y conservar el billete en buen estado para poder reclamar el premio en caso de resultar favorecidos.