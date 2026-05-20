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Campaña del general Matamoros genera polémica por denuncias de falta de pago de honorarios a empleados

Aunque el general insiste en que las obligaciones terminaron el 26 de febrero, los documentos cuentan otra historia.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
09:34 p. m.
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La campaña presidencial del general Gustavo Matamoros quedó en el centro de la polémica tras la denuncia de 14 integrantes que aseguran llevar cinco meses sin recibir el pago de sus honorarios.

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Mientras los afectados hablan de incumplimientos, la campaña sostiene que los contratos vencieron en febrero y que cualquier deuda corresponde a una empresa externa vinculada a la familia del candidato.

Documentos que comprometen a la familia

La empresa externa lleva el nombre de International Market Consultant y su registro mercantil revela que el representante legal de la empresa es Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato y actual gerente de la campaña acreditado ante el Consejo Nacional Electoral. El suplente, además, es el propio general Matamoros Camacho. Es decir, padre e hijo aparecen como responsables de la firma que contrató al personal.

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Aunque el general insiste en que las obligaciones terminaron el 26 de febrero, los documentos cuentan otra historia. La cláusula sexta establece que la contratación se renovaba automáticamente según las necesidades operativas, y hay testigos de labores realizadas hasta finales de abril. Además, existe un acuerdo de pago firmado en mayo, en el que se comprometían a cancelar las deudas a más tardar el día 6 y reconocer intereses en adelante.

Transparencia en entredicho

El caso abre preguntas sobre el manejo de los recursos de campaña y la rendición de cuentas. Transparencia por Colombia confirmó que nueve campañas ya presentaron sus reportes financieros, pero cinco siguen en rojo. Entre ellas, la del general Matamoros, junto con las de Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño y Clara López, quien pese a haber renunciado debe entregar la información.

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La situación más llamativa es la de Luis Gilberto Murillo, aunque se adhirió a la campaña del candidato por el Pacto Histórico Iván Cepeda, no ha presentado su carta de renuncia ante la Registraduría. Eso significa que sus votos seguirán contándose y serán válidos en el escrutinio.

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