¿Por qué expulsaron a Embolo? La polémica en el Argentina vs. Suiza y lo que dice el reglamento

La igualdad entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una de las jugadas más polémicas del torneo.

Al minuto 72, Breel Embolo fue expulsado por doble tarjeta amarilla después de que el VAR llamara al árbitro para revisar una posible simulación, una decisión que generó confusión entre jugadores, aficionados y comentaristas.

¿Por qué el VAR intervino en la expulsión de Breel Embolo?

El delantero suizo ya había sido amonestado al minuto 44. En la segunda parte protagonizó una acción que el VAR interpretó como simulación. Tras recibir el llamado, el juez revisó la jugada en el monitor y decidió mostrarle una nueva tarjeta amarilla.

Al tratarse de la segunda amonestación del partido, Embolo vio automáticamente la tarjeta roja y dejó a Suiza con diez jugadores cuando el marcador estaba igualado 1-1, luego de los goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoyé.

La decisión sorprendió porque durante varios años el VAR no tenía facultad para intervenir en acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas.

Esto dice el reglamento en 2026 sobre las segundas amarillas y el VAR

El protocolo del VAR establece que el videoarbitraje solo puede intervenir en cuatro categorías: gol o no gol, penal o no penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad.

Sin embargo, el protocolo actualizado por la International Football Association Board (IFAB) introdujo dos excepeciones importantes. Ahora, el VAR puede intervenir cuando una segunda tarjeta amarilla desemboca en una expulsión y existe un posible error claro y manifiesto en la decisión arbitral.

La segunda es la "confusión de identidad", (simulación). El arbitro había amonestado a Paredes, de Argentina, por esa acción de Embolo y luego de ser llamado por el VAR, cambió la decisión.

Por esa razón, el árbitro fue llamado a revisar la jugada de Embolo y, tras observar las imágenes, confirmó la simulación, mostró la segunda amarilla y decretó la expulsión del delantero suizo, una decisión que seguramente seguirá generando debate entre aficionados y especialistas del arbitraje.