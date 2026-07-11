Venezuela rechazó colaboración con gobierno electo de Colombia para reconstrucción tras terremotos

La Cancillería de Delcy Rodríguez afirmó en un comunicado estar extrañado con que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella sea partícipe de la recuperación y reconstrucción de Venezuela tras los terremotos.

De la Espriella indicó el viernes que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia" e indicó que sería una labor conjunta entre ingenieros militares y empresa privada.

"Corresponde exclusivamente al Estado venezolano"

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, dijo que la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio es competencia únicamente del Estado venezolano y que de ser necesario establecerán alianzas.

"El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha observado con extrañeza las recientes declaraciones del señor Abelardo de la Espriella, presidente electo de la República de Colombia, en las que pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos".

Aseguró que de momento no hay ningún acuerdo con el gobierno electo colombiano en esta materia.

"Venezuela ha activado todas sus capacidades nacionales, incluyendo las instituciones del Estado, la industria nacional, sus empresas públicas y privadas, así como el talento técnico y profesional necesario para llevar adelante este proceso (...) Deja muy claro que, ala fecha no esta prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia".

Abelardo de la Espriella dice que no planteó desconocer la soberanía de Venezuela

A través de un comunicado, el gobierno entrante de Colombia señaló que las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella fueron hechas desde una perspectiva humanitaria y de cooperación internacional.

"En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades. La reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos".

Agregó la misiva que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas para contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción.

"En esos momentos, la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política".

Puntualizó en que Colombia mantendrá su disposición de ayudar al pueblo venezolano.