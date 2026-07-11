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¡Suiza sorprende a Argentina y le empata el partido! Vea el gol de Dan Ndoyé

Suiza le empata el partido a Argentina por medio de Ndoyé: vea la anotación con la que sorprende al campeón del mundo.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
09:35 p. m.
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Argentina dejó escapar la ventaja en los cuartos de final del Mundial 2026. Después de adelantarse muy temprano con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi, la Albiceleste no logró ampliar la diferencia y terminó sufriendo el crecimiento de Suiza, que encontró el empate en la segunda mitad gracias a Dan Ndoyé.

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El conjunto europeo reaccionó tras el descanso y comenzó a inquietar el arco defendido por Emiliano 'Dibu' Martínez. La presión dio resultado y el partido volvió a igualarse, dejando abierta la lucha por el último cupo a las semifinales del campeonato.

Video: Dan Ndoyé marcó el empate de Suiza ante Argentina

Luego de varios minutos dominando el juego, Suiza encontró el premio que venía buscando. Dan Ndoyé ganó un balón por la banda, ingresó al área con velocidad y definió entre las piernas del 'Dibu' Martínez para decretar el 1-1 parcial.

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Antes del gol, el arquero argentino había evitado la igualdad con varias atajadas de gran nivel, convirtiéndose en una de las figuras de su equipo. Sin embargo, la insistencia suiza terminó inclinando la balanza y el delantero europeo aprovechó una de las pocas desconcentraciones defensivas de la Albiceleste.

El empate silenció por momentos a los aficionados argentinos, que habían celebrado con entusiasmo el gol tempranero de Mac Allister.

Suiza volvió a demostrar que no llegó por casualidad

El conjunto helvético confirmó una vez más que su clasificación a los cuartos de final no fue producto de la suerte. En los octavos de final ya había sorprendido al eliminar a Colombia desde los lanzamientos del punto penal, luego de mantener el cero durante 120 minutos.

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En esta oportunidad, Argentina sí consiguió romper la defensa suiza rápidamente gracias a una acción de pelota quieta liderada por Lionel Messi y definida por Alexis Mac Allister.

No obstante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no encontró el segundo gol y permitió que Suiza creciera con el paso de los minutos. Esa mejoría terminó reflejándose en el marcador con la anotación de Dan Ndoyé, que volvió a poner emoción en el último duelo de los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó completamente abierta la clasificación a las semifinales.

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