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Más de 70 familias desplazadas por situación de orden público en López de Micay

La situación en el Cauca se agrava con la desaparición de ocho personas y el desplazamiento de 75 familias debido al conflicto armado.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
07:32 p. m.
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Ocho días completan desaparecidas una mujer y siete hombres, que fueron secuestrados por el ELN en el municipio de López de Micay, en Cauca. La crisis humanitaria en esta zona también se agravó por el desplazamiento forzado de al menos 75 familias en la cabecera municipal.

"Esperando esa atención por parte del gobierno departamental y nacional. La gran invitación es a las entidades de derechos humanos para que nos acompañen", indicó Dagoberto Hurtado, diputado de López de Micay.

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La Defensoría del Pueblo reportó que varias de estas familias desplazadas estarían llegando a Buenaventura, Valle del Cauca, donde la situación tampoco ofrece garantías de seguridad. El defensor del Pueblo Regional Pacífico, Germán Torres, advirtió que no existen condiciones adecuadas para atender a más desplazados en el puerto, que enfrenta su propia crisis de seguridad.

"Tenemos que estar sacando personas que están siendo amenazadas en su vida y su tranquilidad. La Secretaría de Convivencia nos consigue un hotel y con cooperación internacional y apoyo de la Alcaldía podemos sacar a esas personas a unos albergues", señaló Torres.

La mayoría de quienes se desplazan son jóvenes que habían sido instrumentalizados por bandas delincuenciales y que, al intentar salir terminan bajo amenaza y asedio.

La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para que garanticen atención humanitaria inmediata a las familias desplazadas. Que "adopten medidas urgentes de protección y prevengan nuevas afectaciones contra las comunidades de López de Micay".

Continúa la búsqueda de ocho personas secuestradas en López de Micay

El secuestro ocurrió el pasado 3 de julio en la selva de la costa pacífica caucana, donde una mujer y siete hombres fueron secuestradas por el ELN. Desde entonces, las autoridades han realizado constantes misiones humanitarias recorriendo extensos trayectos fluviales en su búsqueda.

"La gran invitación que estamos haciendo especialmente a la Defensoría del Pueblo y a toda la cooperación internacional que nos puedan apoyar para el rescate de estas ocho personas que aún están retenidas por grupos al margen de la ley", afirmó Hurtado.

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Las ocho familias afectadas viven en la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Según las autoridades, aún no se ha determinado si se trata de un secuestro extorsivo.

"Los familiares aún no nos dan información necesaria de lo que realmente se está solicitando, no sabemos todavía en este momento si es un secuestro extorsivo", aseguró Maribel Perafán, secretaria de Gobierno de Cauca.

El temor generado por el violento accionar de los grupos armados ilegales provocó el desplazamiento forzado de decenas de familias.

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