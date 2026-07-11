¿Por qué jugadores de Argentina usan brazalete negro en partido contra Suiza?

El partido entre Argentina y Suiza de los cuartos de final del Mundial y disputado este sábado en el Kansas City Stadium, dejó una imagen que llamó la atención, los jugadores de la selección argentina lucen un brazalete negro en uno de sus brazos.

El motivo es rendir homenaje a Antonio Rattín, histórico mediocampista de Boca Juniors y de la selección argentina, quien falleció este 11 de julio a los 89 años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó autorización a la FIFA para que el plantel pudiera portar el símbolo de luto durante el compromiso.

¿Quién era Antonio Rattín?

Antonio Ubaldo Rattín fue una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino. El mediocampista desarrolló su carrera profesional en Boca Juniors entre 1956 y 1970. Allí disputó 382 partidos, anotó 28 goles y conquistó cuatro títulos. Además, fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1963.

Rattín vistió la camiseta de la selección argentina durante diez años, entre 1959 y 1969, y estuvo en los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Tras retirarse, Rattín fue director técnico de Boca Juniors en 1980 y luego incursionó en la política como Diputado Nacional.

Protagonista de uno de los momentos más recordados en la historia de los mundiales

Antonio protagonizó uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol mundial en Inglaterra 1966 luego de ser expulsado en el partido de cuartos de final ante el local.

Al abandonar el campo del estadio de Wembley, el capitán argentino protagonizó un controversial momento: "cuando llegué al corner les retorcí la bandera inglesa y los insulté, y después fui a la alfombra por la que ingresaba la Reina al estadio y me senté durante unos cinco minutos", contó Rattín en una entrevista.

Foto: AFP

El hecho derivó en nuevas reglas en el fútbol mundial. A partir del Mundial de México 1970, la Fifa implementó las tarjetas amarilla y roja como sistema de amonestación y expulsión, buscando evitar confusiones y controversias similares.