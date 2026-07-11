CANAL RCN
Tendencias

El influencer Camilo Cifuentes será papá y confirmó el nombre que llevará su hijo

El influencer Camilo Cifuentes anunció que será papá por primera vez y reveló que espera un niño. Conozca el emotivo mensaje y el nombre que llevará.

Camilo Cifuentes
FOTO: Captura de pantalla - Telecafé

Noticias RCN

julio 11 de 2026
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Camilo Cifuentes, uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, sorprendió a sus millones de seguidores con una noticia que marcó un antes y un después en su vida personal.

Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales
RELACIONADO

Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales

El influenciador, reconocido por sus videos de ayuda social y por mantener su identidad en el anonimato, anunció que se convertirá en padre y reveló el nombre que llevará su primer hijo.

La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde supera los cinco millones de seguidores. Allí publicó un emotivo video mostrando la ecografía del bebé y expresó la felicidad que vive junto a su familia por la llegada del nuevo integrante.

Camilo Cifuentes anunció que será papá por primera vez

El creador de contenido escribió un mensaje lleno de emoción para acompañar la publicación. "Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo", expresó.

El influencer Camilo Cifuentes posó frente a la cámara junto a Dayro Moreno: ¿dejó ver su rostro por primera vez?
RELACIONADO

El influencer Camilo Cifuentes posó frente a la cámara junto a Dayro Moreno: ¿dejó ver su rostro por primera vez?

Además de confirmar el embarazo, reveló que espera un niño y que llevará su mismo nombre.

"Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado", agregó el influenciador, quien recibió miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores y otras figuras del mundo digital.

¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es uno de los influencers más queridos?

Nacido en Manizales, Camilo Cifuentes se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país gracias a sus iniciativas solidarias.

Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales
RELACIONADO

Haaland, el fenómeno viral de la Copa del Mundo que se tomó todas las redes sociales

Sus videos suelen mostrar cómo compra todos los productos a vendedores ambulantes, entrega ayudas económicas, alimentos y ropa a personas en condición de vulnerabilidad, además de cumplir sueños y contar historias de vida que buscan inspirar a sus seguidores.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que nunca muestra su rostro en redes sociales. Esa decisión ha despertado la curiosidad de millones de usuarios y, al mismo tiempo, le ha permitido centrar la atención en las personas que reciben su ayuda.

Ahora, además de continuar con su labor social, Camilo Cifuentes inicia una nueva etapa personal con la llegada de su primer hijo, una noticia que compartió con emoción y que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

¿Su perro se rasca todo el tiempo? Estas son las tres alergias más comunes

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 11 de julio de 2026

Erling Haaland

Ella es la hermana de Erling Haaland: se hizo VIRAL por su increíble parecido

Otras Noticias

Cauca

Más de 70 familias desplazadas por situación de orden público en López de Micay

La situación en el Cauca se agrava con la desaparición de ocho personas y el desplazamiento de 75 familias debido al conflicto armado.

Millonarios

Millonarios perdió en su presentación ante Universitario: vea los goles de la derrota azul en Perú

Millonarios perdió 2-0 ante Universitario en Perú en su primer amistoso de pretemporada. Así fue la presentación del equipo de Fabián Bustos.

Unión Europea

Unión Europea exige cambios en el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram bajo advertencia de multa millonaria

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 11 de julio

Bucaramanga

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer