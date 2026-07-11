El influencer Camilo Cifuentes será papá y confirmó el nombre que llevará su hijo

Camilo Cifuentes, uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, sorprendió a sus millones de seguidores con una noticia que marcó un antes y un después en su vida personal.

El influenciador, reconocido por sus videos de ayuda social y por mantener su identidad en el anonimato, anunció que se convertirá en padre y reveló el nombre que llevará su primer hijo.

La noticia fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde supera los cinco millones de seguidores. Allí publicó un emotivo video mostrando la ecografía del bebé y expresó la felicidad que vive junto a su familia por la llegada del nuevo integrante.

Camilo Cifuentes anunció que será papá por primera vez

El creador de contenido escribió un mensaje lleno de emoción para acompañar la publicación. "Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo", expresó.

Además de confirmar el embarazo, reveló que espera un niño y que llevará su mismo nombre.

"Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado", agregó el influenciador, quien recibió miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores y otras figuras del mundo digital.

¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué es uno de los influencers más queridos?

Nacido en Manizales, Camilo Cifuentes se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país gracias a sus iniciativas solidarias.

Sus videos suelen mostrar cómo compra todos los productos a vendedores ambulantes, entrega ayudas económicas, alimentos y ropa a personas en condición de vulnerabilidad, además de cumplir sueños y contar historias de vida que buscan inspirar a sus seguidores.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que nunca muestra su rostro en redes sociales. Esa decisión ha despertado la curiosidad de millones de usuarios y, al mismo tiempo, le ha permitido centrar la atención en las personas que reciben su ayuda.

Ahora, además de continuar con su labor social, Camilo Cifuentes inicia una nueva etapa personal con la llegada de su primer hijo, una noticia que compartió con emoción y que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.