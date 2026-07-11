Mac Allister pone el primero de Argentina ante Suiza: en video, el tempranero gol

Argentina dio el primer golpe en el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste abrió el marcador antes de los 10 minutos frente a Suiza gracias a una acción de pelota quieta que terminó con un certero cabezazo de Alexis Mac Allister, desatando la celebración de los miles de aficionados presentes en el estadio.

El tanto tempranero le permitió al equipo de Lionel Scaloni asumir el control del compromiso desde los primeros minutos y ratificar el favoritismo con el que llegaba a esta instancia del torneo. Del otro lado, Suiza volvió a verse obligada a remar desde atrás, como no ocurrió en su victoria sobre Colombia en los octavos de final.

Video: Alexis Mac Allister marcó el 1-0 de Argentina ante Suiza

El reloj aún no llegaba a los 10 minutos cuando Argentina aprovechó una pelota quieta para romper el cero. Tras un cobro preciso al área, Alexis Mac Allister apareció sin marca y conectó el balón para vencer al arquero suizo y poner el 1-0 en el marcador.

El mediocampista celebró con intensidad junto a sus compañeros, mientras Lionel Messi también se sumó al festejo de una anotación que le dio tranquilidad al vigente campeón del mundo en un partido que prometía ser muy cerrado.

Con la ventaja, Argentina encontró espacios para manejar el balón y obligó a Suiza a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

Argentina logró lo que Colombia no pudo ante Suiza

La temprana anotación marcó una diferencia importante con respecto al partido de los octavos de final entre Suiza y Colombia. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no encontró el camino al gol durante los 120 minutos y terminó quedando eliminado desde los lanzamientos del punto penal.

Argentina, en cambio, aprovechó una de sus primeras oportunidades y golpeó rápidamente a un rival que había construido su clasificación gracias a la solidez defensiva.

La Albiceleste volvió a demostrar que cuenta con jugadores capaces de resolver este tipo de partidos desde el balón detenido.