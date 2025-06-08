CANAL RCN
Deportes

¡Un bogotano más! Falcao publicó un emotivo video para felicitar a la capital en su cumpleaños

Con un emotivo video, Radamel Falcao felicitó a Bogotá en su cumpleaños 487.

Foto: IG Falcao

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
03:46 p. m.
En el marco de la celebración de los 487 años de Bogotá, la ciudad recibió un emotivo mensaje de uno de los futbolistas más grandes de la historia del país.

Radamel Falcao, a pesar de haber nacido en Santa Marta, ha demostrado su profundo cariño por la capital colombiana, ciudad que lo acogió en una de las etapas más importantes de su carrera.

A través de un conmovedor video, Falcao le envió un saludo de cumpleaños a Bogotá, un gesto que resonó fuertemente en las redes sociales y entre la hinchada capitalina.

Falcao le envió un caluroso saludo de cumpleaños a Bogotá

El video, publicado por el delantero en sus redes oficiales, es un auténtico tributo a la capital. Con el himno de Bogotá de fondo, el futbolista compartió una recopilación de imágenes aéreas de la ciudad, incluyendo tomas del estadio El Campín, los icónicos cerros y el centro histórico.

El mensaje que acompañó el clip cargado de emoción fue: "Feliz cumpleaños mi querida Bogotá".

El emotivo gesto de Falcao con Bogotá en su cumpleaños

Aunque su paso por la ciudad fue breve, Falcao dejaó claro que su tiempo en Bogotá fue una experiencia inolvidable.

El delantero, que siempre soñó con jugar en Millonarios, pudo cumplir su deseo, y la ciudad le brindó un escenario para hacerlo.

Este video de cumpleaños es un reflejo del agradecimiento que el futbolista siente por la capital, no solo por haberle permitido vestir la camiseta de sus amores, sino por la calidez y el recibimiento de la gente.

El gesto de Falcao enviándole un saludo de cumpleaños a Bogotá fue muy bien recibido por los ciudadanos, quienes ven en el video un reconocimiento a la capital como epicentro del fútbol y la cultura.

Con este mensaje de Falcao de cumpleaños a Bogotá se convierte en un símbolo de la conexión entre el deporte y la identidad de una ciudad, demostrando que el cariño trasciende la cancha y las camisetas.

