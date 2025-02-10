Falcao, el único colombiano entre los mejores del mundo en este siglo: ¿qué lugar ocupó?

El nombre de Radamel Falcao García vuelve a brillar en el panorama internacional. El histórico delantero colombiano fue incluido en el listado de los 100 mejores futbolistas del siglo XXI, publicado por la prestigiosa revista inglesa FourFourTwo. El ranking, que reúne a las grandes figuras de las últimas dos décadas, destaca a Falcao como el único representante de Colombia en esta selecta lista, ubicándolo en la posición número 54.

El ‘Tigre’ fue escogido gracias a sus cifras goleadoras, su influencia en equipos de élite y la huella que dejó en el fútbol mundial. Su paso por clubes como River Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco está marcado por récords y actuaciones memorables que lo consolidaron como uno de los mejores delanteros de su generación.

Posteriormente, defendió las camisetas de Manchester United, Chelsea y Galatasaray, antes de cumplir su sueño de jugar en el fútbol colombiano con Millonarios.

El legado del ‘Tigre’ en el fútbol mundial

Falcao es considerado uno de los delanteros más letales de la era moderna. Con el Porto conquistó la Europa League en 2011, siendo goleador absoluto del torneo. Un año más tarde, con el Atlético de Madrid, repitió la hazaña en 2012 y sumó la Supercopa de Europa, donde firmó una actuación inolvidable frente al Chelsea. En Mónaco fue líder de un equipo que llegó a semifinales de la Champions League y que marcó una etapa dorada para el fútbol francés.

Más allá de sus títulos, su estilo de juego, entrega y liderazgo lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones. En la selección Colombia, Falcao es símbolo indiscutible, máximo goleador histórico del equipo y protagonista de la clasificación al Mundial de Brasil 2014.

Messi y Cristiano lideran el escalafón

El ranking de FourFourTwo es encabezado por Lionel Messi, campeón mundial en Catar 2022, seguido por Cristiano Ronaldo, ambos considerados íconos de este siglo. El top 5 lo completan Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Ronaldinho, mientras que en el top 10 aparecen leyendas como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Manuel Neuer, Kaká y Luis Suárez.

Hoy, mientras disfruta de su vida en Miami junto a su familia tras finalizar su etapa en Millonarios, Falcao reafirma que su legado sigue intacto: es el colombiano más importante en la historia del fútbol del siglo XXI.