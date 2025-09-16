Falcao reveló la increíble manera de cómo se le acercó Florentino Pérez a tentarlo

Radamel Falcao García volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de aparecer en la promoción de una entrevista que le concedió a su gran amigo y excompañero en el Atlético de Madrid, Mario Suárez. El samario, recordado por ser el mejor delantero del mundo en 2012, repasó anécdotas de su etapa en el fútbol español y reveló una historia inédita sobre el interés del Real Madrid en ficharlo cuando vivía su mejor momento con el conjunto colchonero.

Falcao explicó que, en un evento en el que coincidió con Florentino Pérez, presidente del club merengue, este se le acercó con una servilleta en blanco y le propuso escribir su precio para llevarlo al Santiago Bernabéu. “Florentino se acercaba y me ponía la servilleta ahí”, recordó el delantero entre risas. Ante esta situación, el ‘Tigre’ le respondió: “No, por favor esconde esa servilleta”, dejando claro que su compromiso estaba con el Atlético de Madrid, donde era ídolo absoluto.

El mejor del mundo en 2012 y tentado por el eterno rival

El atacante colombiano vivía en ese momento su mejor etapa como profesional, con cifras goleadoras impresionantes que lo pusieron en la cima del fútbol mundial. Para muchos, Falcao fue el delantero más completo del planeta en 2012, año en el que conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. Por eso no sorprende que el máximo dirigente del Real Madrid haya querido sumarlo a sus filas en una época en la que el club blanco buscaba reforzar su delantera.

Confesiones personales y una mirada íntima a su vida

En la misma entrevista, Falcao compartió aspectos más personales de su vida. Contó que uno de los mayores gustos que se ha dado fue comprarse un lujoso McLaren, y recordó con humor la primera vez que vio jugar a Kylian Mbappé: “Ese chico es buenísimo, pero no se la pasa a nadie”, dijo entre risas. Además, habló con sinceridad sobre el duro momento que vivió tras la muerte de su padre: “Por dentro estaba destruido, llegué a tener episodios de ansiedad. No poder respirar, hay que buscar ayuda”, confesó, enviando un mensaje de reflexión sobre la importancia de cuidar la salud mental.

La entrevista completa será publicada en los próximos días en el canal de Mario Suárez y promete ser una de las más emotivas y reveladoras de la carrera de Falcao.