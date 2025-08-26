Falcao sigue llevando la camiseta de Millonarios por todo el mundo: el nuevo detalle

Radamel Falcao García volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un gesto que llenó de orgullo a los hinchas de Millonarios. El histórico goleador colombiano, reconocido por su humildad y cercanía con la afición, fue invitado con toda su familia al estadio de los Miami Marlins en Estados Unidos y protagonizó un intercambio simbólico que no pasó desapercibido.

Antes del inicio del juego de la MLB, el capitán de los Marlins le entregó a Falcao una camiseta con el número 9 y su nombre estampado, como homenaje a su trayectoria. El ‘Tigre’, fiel a su estilo, correspondió el gesto regalándole la camiseta de Millonarios con su nombre, mostrando una vez más su orgullo por los colores azul y blanco.

Un embajador de Millonarios en cualquier rincón del mundo

Aunque Falcao finalizó su etapa en el club bogotano recientemente, no pierde oportunidad para expresar su cariño por la institución. Sus apariciones públicas portando la camiseta albiazul o haciendo referencia a su paso por el equipo capitalino han reforzado el vínculo con la hinchada, que lo considera un embajador de Millonarios en el exterior.

El gesto en Miami fue ampliamente difundido por fanáticos y medios deportivos, quienes destacaron que el máximo artillero de la selección Colombia mantiene vivo su amor por el equipo de sus afectos, sin importar la distancia ni el contexto.

Un símbolo de orgullo para la hinchada albiazul

Para los seguidores de Millonarios, ver a Falcao llevar los colores del club en escenarios internacionales es motivo de satisfacción y reconocimiento. El ‘Tigre’, que marcó diferencia durante su paso por el fútbol colombiano, continúa demostrando que su compromiso con el equipo trasciende las canchas y perdura con el tiempo.

Con este tipo de gestos, Falcao reafirma su lugar no solo como leyenda del fútbol colombiano, sino como referente de identidad y orgullo para la afición albiazul.