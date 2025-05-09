El emotivo mensaje de Falcao tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia sumó 3 puntos vitales en las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026 y logró definir su participación en este certamen internacional, por lo que regresa después de no haber conseguido clasificar a Catar 2022.

El equipo goleó por 3-0 a Bolivia y se clasificó anticipadamente, pues queda una fecha que será el próximo martes ante Venezuela. Con esto, jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas, confirmaron que llegarán a su tercer mundial.

Falcao García y su emotivo mensaje tras clasificar a la Copa del Mundo

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia y quien solamente pudo asistir a un mundial en su carrera, envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales luego de que el combinado nacional asegurara su boleto rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

El 'Tigre' publicó varias historias en su cuenta de Instagram, dejando varios mensajes para los integrantes del equipo 'Tricolor'. "Gracias por hacernos soñar, muchachos. Tenemos una cita muy importante en el 2026… ¡Vamos Colombia!", escribió en una de ellas.

¡Felicitaciones equipo. Vamoooosss!

¿Falcao podría ir al Mundial de 2026?

El delantero mostró su respaldo a los jugadores a pesar de que no hizo parte de las convocatorias para estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, todavía no ha oficializado la decisión de retirarse del fútbol, por lo que la puerta estaría abierta.

Falcao hizo parte del ciclo de Néstor Lorenzo, siendo convocado a dos amistosos en 2023 frente a Japón y Corea del Sur. Sin embargo, actualmente se encuentra sin equipo y su presente deportivo lo tiene muy lejos de ser considerado para esta cita orbital.

Eso sí, se marcó un precedente con la reciente convocatoria de Dayro Moreno, quien es unos meses mayor al 'Tigre', por lo que todo dependerá de lo que pase con su futuro y su rendimiento en el club que lo llegara a contratar.