CANAL RCN
Deportes

El emotivo mensaje de Falcao tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

El goleador histórico de la Selección Colombia se pronunció luego de que el equipo lograra sellar su boleto rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Falcao Néstor Lorenzo
FOTO: Selección Colombia - X

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
02:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia sumó 3 puntos vitales en las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026 y logró definir su participación en este certamen internacional, por lo que regresa después de no haber conseguido clasificar a Catar 2022.

¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio
RELACIONADO

¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio

El equipo goleó por 3-0 a Bolivia y se clasificó anticipadamente, pues queda una fecha que será el próximo martes ante Venezuela. Con esto, jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, Juan Fernando Quintero y Camilo Vargas, confirmaron que llegarán a su tercer mundial.

Falcao García y su emotivo mensaje tras clasificar a la Copa del Mundo

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia y quien solamente pudo asistir a un mundial en su carrera, envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales luego de que el combinado nacional asegurara su boleto rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

El 'Tigre' publicó varias historias en su cuenta de Instagram, dejando varios mensajes para los integrantes del equipo 'Tricolor'. "Gracias por hacernos soñar, muchachos. Tenemos una cita muy importante en el 2026… ¡Vamos Colombia!", escribió en una de ellas.

¡Felicitaciones equipo. Vamoooosss!

¿Falcao podría ir al Mundial de 2026?

El delantero mostró su respaldo a los jugadores a pesar de que no hizo parte de las convocatorias para estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, todavía no ha oficializado la decisión de retirarse del fútbol, por lo que la puerta estaría abierta.

Falcao hizo parte del ciclo de Néstor Lorenzo, siendo convocado a dos amistosos en 2023 frente a Japón y Corea del Sur. Sin embargo, actualmente se encuentra sin equipo y su presente deportivo lo tiene muy lejos de ser considerado para esta cita orbital.

Video | El gesto de furia de James Rodríguez que nadie vio en el duelo con Bolivia por eliminatorias
RELACIONADO

Video | El gesto de furia de James Rodríguez que nadie vio en el duelo con Bolivia por eliminatorias

Eso sí, se marcó un precedente con la reciente convocatoria de Dayro Moreno, quien es unos meses mayor al 'Tigre', por lo que todo dependerá de lo que pase con su futuro y su rendimiento en el club que lo llegara a contratar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

James Rodríguez

¿Fue el último partido de James por Eliminatorias en Barranquilla? Jugador de la Selección rompió el silencio

Lionel Messi

Lo que no se vio: Messi ‘armó’ pelea en el túnel contra venezolanos y por poco se van a golpes

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó a los venezolanos tras tensión con EE.UU

Maduro activó a la Milicia Bolivariana y convocó al pueblo a resistir la "presión militar" de Washington.

UNGRD

SIC investiga presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD por más de 86.000 millones

De acuerdo con la SIC, encontró evidencias de un esquema de corrupción que habría direccionado al menos seis procesos de selección.

Finanzas personales

La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

OMS

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer

Turismo

Galápagos y LATAM le apuestan a la sostenibilidad: del plástico reciclado nacen bicicletas y ropa ecológica