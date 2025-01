Falcao envió mensaje que ilusionó a los hinchas de Millonarios con su renovación

Radamel Falcao García ilusionó a todos los hinchas de Millonarios en las últimas horas luego de un mensaje en el que dejó muy grande la posibilidad de volver a Colombia en los próximos días y de esta manera renovar con el elenco bogotano un nuevo año de contrato.

La renovación de Falcao García en Millonarios no es para nada sencilla debido a la cantidad de aristas que tiene el contrato y la vida en general del ‘Tigre’ en la capital de la República.

El tema tributario del ‘Tigre’ es la principal razón por la cual no ha renovado su contrato con Millonarios. El goleador de la selección Colombia se encuentra actualmente en Miami, y al momento de ingresar a Colombia deberá pagar miles de millones del impuesto al patrimonio al país y por esta razón todavía no se ha confirmado si vuelve o no.

Sin embargo, en las últimas horas Radamel Falcao revivió la esperanza de los hinchas de Millonarios y del fútbol colombiano en general con un mensaje en el que dejó muy abierta la posibilidad de volver en los próximos días a la capital colombiana.

Falcao felicitó a ‘JuanFer’ Quintero de cumpleaños

El histórico delantero samario aprovechó este sábado 18 de enero para felicitar a Juan Fernando Quintero, su gran amigo, en su cumpleaños y allí fue cuando dejó entredicho que volverá en los próximos días a Colombia.

“Crack, feliz cumpleaños amigo, Dios te bendiga siempre… Nos vemos pronto, abrazo grande!”, fue el mensaje de Falcao en redes sociales.

El mensaje de Falcao ilusionó a los hinchas de Millonarios con su renovación, pues le indicó a Quintero que se verán muy pronto, queriendo decir que se encontrarán en las canchas del país, pues el mediocampista se convirtió en nuevo jugador del América de Cali y ahora hará parte del fútbol colombiano una vez más.

De acuerdo con la información conocida, Falcao está muy cerca de poner su firma en la renovación con Millonarios y prolongaría su estancia en la capital colombiana por lo menos durante un año más.