¿Sueño frustrado? Estuvo cerca, pero Falcao ya no se vestiría de azul esta temporada

La temporada para el Rayo Vallecano ha sido de ensueño. Este lunes venció 0-1 a Villarreal y se acercó a puestos de competiciones europeas al quedar en la séptima posición de la tabla de la liga de España a dos unidades del Betis, parcial clasificado a la Conference League 2023/2024.

Ese buen presente colectivo no se ha podido traducir en individual para Falcao García, que apenas un año y medio después de haber llegado al club entre bombos y platillos como la nueva gran estrella, ha quedado relegado y solo ingresa en la mitad del segundo tiempo en adelante.

Los números hablan por sí solos. El 'tigre' ha disputado 18 encuentros en la presente campaña entre liga de España y Copa del Rey, pero todo eso se reparte en 563 minutos en cancha, un balance bajo para las pretensiones de un goleador de la talla del García Zarate que pensaba en retomar protagonismo con su regreso al rentado ibérico en verano de 2021.

Eso ha provocado que el atacante samario contemple una salida del Rayo Vallecano y una liga competitiva, pero en donde pueda robarse los focos y ser titular. Por eso es que desde hace unas semanas se ha especulado con ponerle fin a su ciclo en Europa y tomar un avión para el fútbol Latinoamericano, pero no a Suramérica.

Falcao ya no llegaría a Cruz Azul

Desde México han insistido en la posibilidad de que Falcao García recale en Cruz Azul en el presente periodo de transferencias. Medios de ese país aseguraron la semana pasada que el club estaba interesado en el colombiano y que tendría negociaciones adelantadas, así lo reveló el reconocido periodista David Faitelson el pasado viernes.

"Radamel Falcao está cerca de Cruz Azul. Gran goleador colombiano. Si le queda algo a los casi 37 años, bienvenido al futbol mexicano", escribió en su cuenta de Twitter.

A pesar de la intención de las partes de concretar el negocio, todo se habría caído por cuenta de una situación inesperada en Cruz Azul. El equipo no tiene cupos disponibles para jugadores extranjeros y esperaba transferir al delantero chileno Iván Morales, pero no le encontraron destino y debido a que el periodo de transferencias en México finaliza este miércoles, los tiempos no darían para concretar ambas operaciones.

No obstante, el diario Récord asegura que los directivos de la 'máquina cementera' adelanta diálogos para contratar a Falcao como agente libre para junio, cuando termina su contrato con Rayo Vallecano y que al parecer no renovaría por descontento en razón a los pocos minutos que ha tenido en cancha.