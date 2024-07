Falcao, agradecido tras su primer juego en Bogotá: “La hinchada es el jugador número 12”

El pasado 21 de julio, el estadio El Campín fue testigo de la gran fiesta que se vivió para lo que sería el gran debut de Radamel Falcao García en la ciudad de Bogotá, el cual estuvo acompañado entre bombos, sombrillas y cánticos, los cuales no solo alentaron al tigre, sino también a los demás jugadores del cuadro embajador.

Sin ninguna duda, las postales que dejaron los hinchas de Millonarios en el estadio El Campín hicieron conmover a Radamel Falcao García, quien tras finalizar el compromiso contra el Atlético Bucaramanga se mostró agradecido por lo realizado por la hinchada, los cuales fueron fundamentales para obtener el primer triunfo en el segundo semestre.

Falcao conmovido por los gestos de cariño de la hinchada

“Estoy agradecido con el público, solo me queda decirles gracias por seguir y apoyar el equipo. En algunos momentos de partido que estábamos en una situación difícil nos animaron y eso es lo que necesitamos, que cuando juguemos en El Campín ellos sean el jugador número 12”, fueron las declaraciones del delantero.

Además, Falcao se refirió a las sensaciones tras su debut en el primer juego en la ciudad de Bogotá, dejando claro que ha sido importante estar estas dos semanas con el equipo, puesto que le han ayudado a acoplarse más al fútbol colombiano y poder tener mejor conexión entre ellos en el terreno de juego.

“Me sentí muy arropado por el público y mis compañeros. Agradecido con el cuerpo técnico y todos, ellos me han apoyado y me han ayudado estas dos semanas que he estado con el club, lo importante es ganar en casa y hacernos fuertes. Lo más relevante es corregir a partir de las victorias”, añadió el máximo goleador de la Selección Colombia.

Cabe mencionar que Radamel Falcao García disputó 70 minutos en el juego contra el Atlético Bucaramanga y dejó buenas sensaciones entre todos los seguidores, quienes lo vieron un poco más activo a lo que fue el compromiso en la ciudad de Medellín.

Francisco Welch ante los pies de Radamel Falcao García

Uno de los jugadores que no se ha cansado de expresar su admiración y respeto por Radamel Falcao García es Jovani Francisco Welch, jugador panameño que llegó al conjunto embajador, y que en medio de una entrevista contó detalles de lo que ha sido el día a día con el máximo goleador de la Selección Colombia.

“Sí, la contratación de Falcao influyó para que me inclinara por venir a Millonarios. Yo la verdad nunca me imaginé de verdad jugar con un deportista de ese nivel. Yo lo veo entrenar todos los días y me le quedó mirando fijo (…) No lo puedo creer, todavía me da penita como hablarle”, fueron las primeras declaraciones del panameño.