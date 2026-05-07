Estrella del Real Madrid es hospitalizado tras fuerte pelea con compañero luego de un entrenamiento

El Real Madrid se encuentra en una crisis institucional y deportiva sin precedentes tras confirmarse un grave altercado físico entre dos de sus principales figuras, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El incidente, ocurrido este jueves 7 de mayo en las instalaciones de Valdebebas, terminó con el mediocampista uruguayo trasladado a un hospital cercano tras sufrir una herida abierta en el rostro.

RELACIONADO Técnico del Bayern Múnich y directivo estallaron por las polémicas tras eliminación en Champions League

Según reportes de la prensa española, el conflicto se originó durante la sesión de entrenamiento del pasado miércoles, donde un lance del juego derivó en empujones y un intercambio de insultos que obligó a sus compañeros a intervenir.

Fuerte pelea entre ambas figuras del Madrid

Sin embargo, lo que parecía un roce típico de la intensidad competitiva escaló a niveles alarmantes esta mañana.

Al inicio de la jornada del jueves, los testigos aseguran que Valverde se negó rotundamente a estrechar la mano del francés, marcando el inicio de una sesión cargada de hostilidad. El punto de ebullición se alcanzó al finalizar la práctica, ya en el vestuario principal.

Según informó el diario Marca, la discusión se reanudó con mayor dureza cuando el uruguayo presuntamente recriminó a Tchouaméni por supuestas filtraciones a la prensa sobre lo ocurrido el día anterior.

RELACIONADO Hinchas de Independiente Santa Fe en el ojo de la polémica por gestos racistas en Libertadores

Existen versiones encontradas sobre el desenlace del enfrentamiento. Mientras fuentes cercanas al club sugieren a la agencia EFE que las lesiones de Valverde fueron producto de un "incidente fortuito" al resbalar y golpearse contra una mesa central durante la gresca, otros medios locales aseguran que el uruguayo recibió un impacto directo que le provocó una brecha sobre la ceja.

Lo que es un hecho es que el segundo capitán del conjunto merengue tuvo que abandonar la Ciudad Deportiva acompañado por el cuerpo técnico y médico del club —incluyendo a Álvaro Arbeloa— para recibir puntos de sutura en un centro hospitalario. Tras ser evaluado, el jugador recibió el alta y se retiró a su domicilio, aunque su presencia en el próximo compromiso oficial está en duda.

Tensión merengue en medio de la crisis

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.