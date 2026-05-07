Marco Rubio le dejó un contundente mensaje a Diosdado Cabello: “La política no ha cambiado”

Después de la caída de Nicolás Maduro, quien llevaba más de 12 años en el poder de Venezuela y siendo la cabeza del régimen que desembocó en el éxodo y una crisis económica sin precedentes, son otras las personalidades que siguen bajo la lupa.

Por Maduro, había una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Sin embargo, él no era el único objetivo, dado que también hay órdenes de captura contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, alfiles del régimen.

Estados Unidos no ha cambiado la postura sobre Cabello

A cuatro meses de la operación del 3 de enero y durante una rueda de prensa, le preguntaron al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre los próximos planes de EE. UU. en Venezuela, más concretamente en cuanto a Cabello.

Le preguntaron si el ministro del Interior venezolano seguía siendo considerado como un posible funcionario con nexos al narcotráfico. La respuesta de Rubio fue contundente: “La política sobre ese tema no ha cambiado y, cuando cambie, te lo haremos saber”.

Recompensa de 25 millones de dólares

Sobre Cabello hay una recompensa de 25 millones de dólares y, según las autoridades estadounidenses, habría participado con el llamado cartel de los Soles, estructura ligada al narcotráfico que presuntamente ha operado con funcionarios venezolanos y las disidencias de las Farc.

Hace seis años, en marzo de 2020, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó al ministro por conspiración para cometer narcoterrorismo, para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego. Inicialmente, la recompensa era de 10 millones de dólares, pero aumentó en enero de 2025, meses después de las elecciones del 28 de julio.

Al tener un cargo importante en el régimen, se sospecha que les habría proporcionado seguridad a las bandas para sacar los cargamentos de cocaína con rumbo a Centro y Norteamérica.

La comunidad internacional ha catalogado a Cabello como el ala militar que durante décadas ha mantenido el régimen, tanto con Maduro como con Hugo Chávez.