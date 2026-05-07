Técnico del Bayern Múnich y directivo estallaron por las polémicas tras eliminación en Champions League

El sueño de la "Orejona" se desvaneció para el Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo bávaro, que contaba con el colombiano Luis Díaz como una de sus principales armas ofensivas, no pudo remontar el marcador global y quedó eliminado en las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 a manos del Paris Saint-Germain.

Tras un empate 1-1 en el partido de vuelta (6-5 en el global), el conjunto francés aseguró su lugar en la gran final, dejando a los alemanes con las manos vacías en la competición continental.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. Apenas a los tres minutos, una brillante jugada individual de Khvicha Kvaratskhelia terminó en un centro preciso para Ousmane Dembélé, quien batió a Manuel Neuer para silenciar el estadio.

Luis Díaz, que se mostró incisivo por la banda izquierda, tuvo varias oportunidades para igualar el marcador, incluyendo un remate que se fue apenas desviado sobre el arco de Safonov.

A pesar del esfuerzo constante del "guajiro" y el gol agónico de Harry Kane al minuto 94, el tiempo no fue suficiente para forzar la prórroga.

Voces del Bayern Múnich estallan por polémicas arbitrales

Sin embargo, el resultado deportivo quedó rápidamente en segundo plano debido a la indignación del club bávaro. Al finalizar el encuentro, se desató una tormenta institucional liderada por el director técnico Vincent Kompany y la junta directiva del Bayern Múnich, quienes alzaron su voz contra el arbitraje del portugués João Pinheiro.

La principal manzana de la discordia fue una acción al minuto 31, cuando un despeje de Vitinha impactó claramente en la mano de João Neves dentro del área parisina.

Pese a las airadas protestas de los jugadores y el cuerpo técnico, ni el juez central ni el VAR consideraron que la acción fuera merecedora de un penal, argumentando que provenía de un rebote de un compañero.

Desde el Bayern Múnich estallaron

El CEO del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, no se guardó nada al ser consultado sobre el desempeño del colegiado portugués João Pinheiro. En declaraciones exclusivas para Sky Sport Alemania, el directivo cuestionó frontalmente los criterios de designación de la UEFA para un partido de tal magnitud.

"Es al menos sorprendente que un árbitro con solo 15 partidos de Champions League pueda dirigir un juego así. Y eso quizás también explique más de una decisión arbitral", sentenció Dreesen en diálogo con el periodista Kerry Hau.

Por otro lado, el técnico Kompany se pronunció y aseguró que si hubo incidencia en el resultado por parte del juez.

“Al menos si pierdes y si es por tu propio error… pero sentí que había una mano que siempre inclinaba la balanza hacia el lado equivocado para nosotros. No le quita nada a la calidad del PSG", le dijo Kompany a CBS Sports.