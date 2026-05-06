Santa Fe dejó ir la victoria al último minuto y quedó al borde de la eliminación en Copa Libertadores

Independiente Santa Fe vivió una noche de pesadilla en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Lo que parecía ser el renacer del "León" en la Copa Libertadores 2026 terminó en un silencio sepulcral tras el pitazo final.

El equipo dirigido por Pablo Repetto igualó 1-1 ante Corinthians en la cuarta jornada del Grupo E, permitiendo un gol en el último suspiro que lo deja prácticamente sin margen de error y al borde de la eliminación.

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Desde el arranque, Santa Fe mostró una cara distinta a la de sus salidas anteriores. Conscientes de que solo la victoria servía para salir del fondo de la tabla, los bogotanos asediaron el área del "Timão". La insistencia dio sus frutos al minuto 59, cuando el eterno goleador Hugo Rodallega aprovechó un centro preciso para vencer la resistencia del arquero brasileño Hugo Souza.

El gol desató la euforia en las tribunas de El Campín. Con el 1-0, Santa Fe no solo sumaba sus primeros tres puntos de la fase de grupos, sino que superaba provisionalmente a Peñarol y se metía de lleno en la pelea por el segundo cupo del grupo, liderado con comodidad por los brasileños.

Sin embargo, la historia reciente de Santa Fe en este torneo ha estado marcada por la fragilidad defensiva en los momentos críticos. A pesar de haber controlado gran parte del segundo tiempo, el equipo local comenzó a retroceder líneas para proteger la mínima ventaja.

La pesadilla ocurrió al minuto 90. En una de las últimas jugadas del partido, tras un centro al área que la defensa cardenal no pudo despejar con contundencia, el defensor central Gustavo Henrique apareció libre de marca para silenciar el estadio con un cabezazo certero. El 1-1 fue un golpe anímico del que el "León" no pudo recuperarse en los pocos minutos de adición.

Así quedó Santa Fe tras el empate

Con este resultado, la situación de Independiente Santa Fe es crítica. Tras cuatro jornadas disputadas, el balance es preocupante: