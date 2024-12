Felipe Aguirre fue duro y lanzó ácida crítica contra hinchas de Nacional tras el título

Atlético Nacional volvió a gritar campeón en el fútbol colombiano. Los verdolagas consiguieron su estrella número 18 tras vencer este domingo al Deportes Tolima por 2-0 (Global 3-1).

La alegría y la euforia se sintió entre los más de 40 mil hinchas que colmaron las tribunas del Atanasio Girardot y que además exaltaron el gran nivel de cada uno de los jugadores de la plantilla.

Precisamente, los héroes de la decimoctava estrella compartieron en varios momentos con los medios de comunicación, donde dejaron una que otra pulla.

Juan Felipe Aguirre se despachó contra los hinchas

Una de las declaraciones de los que generó mayor revuelo y controversia fueron las de Juan Felipe Aguirre, defensa titular que fue una de las grandes figuras del torneo.

El central ‘les cantó la tabla’ a los aficionados del equipo, asegurando que solo acompañan en los momentos felices.

“Estos dos años no han sido fáciles, el semestre pasado toda esta gente (hinchas) ni la mitad estaba, no había apoyo, no había nada y aquí en los momentos buenos es donde están… pero así es el fútbol”, dijo en Win Sports.

Y cerró: “Siempre la familia y Dios son los que han estado. Para mí es un sueño ganar localmente todo con Nacional”.

Tras estas palabras, las redes sociales explotaron contra el defensor, pues para muchos, sus palabras no fueron las apropiadas para referirse así sobre la hinchada verdolaga.

Mire las declaraciones de Aguirre:

La fortuna que ganó Nacional con su título

Tras el título, Conmebol le entregó 500.000 dólares por su conquista liguera y el patrocinador del balompié colombiano le hizo llegar 250.000 dólares.

Nacional también se aseguró 3 millones de dólares por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esa suma puede aumentar pues por cada triunfo que logre en esa instancia recibirá 330.000 dólares.

Así las cosas, el 'verde' reclamó 3.9 millones de dólares, una cifra que equivale a unos 17.065 millones de pesos colombianos.