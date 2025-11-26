Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: detalles del caso

La prensa francesa reveló este 26 de noviembre que Fernando Gaviria, exciclista del Movistar Team y recientemente vinculado a Caja Rural, fue condenado en Mónaco a dos meses de prisión condicional y al pago de una multa de 5.000 euros.

RELACIONADO Fernando Gaviria deja el Movistar Team y confirma nuevo equipo para 2026

La decisión judicial se dio tras los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025, cuando fue detenido en plena luz del día por la Policía de Seguridad Pública en la rotonda de Cantón. La información fue divulgada por el diario Nice-Matin.

Los reportes indican que Gaviria conducía bajo los efectos del alcohol y cometió varias infracciones. Según el mismo medio, el ciclista mostró signos evidentes de intoxicación, con una prueba de alcoholemia que arrojó 1,18 mg/l de aire espirado, equivalente a unos 2,40 gramos por litro de sangre.

Para el tribunal, estos niveles representaban un riesgo extremo: “Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública”, declaró el presidente del tribunal, Florestan Bellinzona.

Declaraciones de Fernando Gaviria ante el tribunal

Durante la audiencia, Fernando Gaviria compareció sin abogado y asumió su responsabilidad frente a los hechos. De acuerdo con Nice-Matin, el ciclista explicó que estaba atravesando situaciones personales y estrés laboral, lo que lo llevó a tomar la decisión de conducir pese a haber ingerido alcohol.

El propio deportista reconoció su error: "Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer", indicó, alegando que tenía estrés laboral y algunos problemas familiares.

Durante la sesión, el presidente del tribunal cuestionó directamente si ese comportamiento era compatible con la vida de un deportista de élite, a lo que Gaviria respondió: “No, no lo es. No es normal, lo sé”.

La sanción impuesta a Fernando Gaviria

El tribunal de Mónaco acogió las recomendaciones del primer fiscal adjunto, Mathias Marchand, y dictó una condena de dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros. Adicionalmente, se le impuso la prohibición de conducir durante dos años dentro del Principado y la obligación de pagar otras multas de menor cuantía.

Estos hechos se conocieron apenas un día después de que se anunciara oficialmente su incorporación al equipo Caja Rural Seguros, lo que añade un componente adicional de impacto mediático al caso.