Bayern Múnich vs. Hoffenheim: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz en vivo

El Bayern Múnich volverá a la acción este domingo 8 de febrero cuando dispute su compromiso correspondiente a la fecha 21 de la Bundesliga. El conjunto bávaro llega a este partido como líder del campeonato alemán con 51 puntos, una campaña sólida que lo mantiene en la cima de la tabla y con ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

Detrás del Bayern se ubican Borussia Dortmund con 45 unidades y Hoffenheim con 42, dos equipos que intentan mantenerse en la pelea por el título. Precisamente, el rival de turno del conjunto muniqués será el Hoffenheim, en un duelo directo en la parte alta de la clasificación que podría marcar el rumbo de la temporada.

Un duelo clave en el Allianz Arena

El compromiso se disputará en el Allianz Arena, escenario en el que el Bayern suele hacerse fuerte y donde buscará ampliar la diferencia en el liderato. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha mostrado regularidad a lo largo del torneo y pretende seguir sumando para consolidarse como principal candidato al título.

Hoffenheim, por su parte, llega como uno de los conjuntos más competitivos de la campaña. Su posición en la tabla refleja el buen rendimiento que ha tenido durante el campeonato, por lo que el duelo promete ser exigente para el líder.

Además de los puntos en juego, el encuentro también genera expectativa por la presencia de jugadores internacionales que han tenido protagonismo en el torneo alemán durante la temporada.

Luis Díaz apunta a la titularidad

Uno de los focos de atención para el público colombiano estará en la posible presencia de Luis Díaz desde el arranque. El extremo se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Kompany y todo indica que sería inicialista para este compromiso.

Su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo han sido factores determinantes en varios partidos de la temporada, por lo que el técnico belga ha confiado en él como una de las alternativas principales en ataque.

El partido entre Bayern Múnich y Hoffenheim se jugará este domingo 8 de febrero a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. La transmisión televisiva estará a cargo de Disney+ y ESPN, señales que llevarán el encuentro a los aficionados que quieran seguir de cerca este choque por la Bundesliga.

Con el liderato en juego y un duelo directo frente a uno de sus perseguidores, el Bayern buscará un triunfo que le permita seguir dominando el campeonato alemán.