Luis Díaz es el mejor extremo izquierdo del mundo en lo que va de la temporada

Luis Díaz atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. El extremo colombiano del Bayern Múnich no solo domina la Bundesliga en su posición, sino que, de acuerdo con cifras recogidas por el Diario AS, es el extremo izquierdo con mayor participación en goles del fútbol europeo.

Según las estadísticas, con su arranque de temporada está superando a figuras como Marcus Rashford, Vinicius Junior y Raphinha. Su impacto ofensivo lo ubica como una referencia global por banda izquierda.

El guajiro ha sido determinante en todas las competiciones que ha disputado con el club alemán. Sumando Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa, Díaz acumula 15 goles y 12 asistencias, para un total de 27 participaciones directas en gol, el registro más alto entre los extremos izquierdos de las principales ligas de Europa.

Luis Díaz, líder ofensivo entre los extremos izquierdos de Europa

Ningún otro jugador que actúe principalmente por la banda izquierda iguala los números del colombiano.

Según el ranking, Díaz (Bayern Múnich) encabeza la lista con 27 participaciones, seguido por Marcus Rashford (Barcelona) con 22, producto de 10 goles y 12 asistencias. Más atrás aparecen Vinicius Junior (Real Madrid) con 19, Raphinha (Barcelona) con 18 y Álvaro García (Rayo Vallecano) con 17.

El colombiano también destaca en el ranking global de extremos

Al ampliar el análisis e incluir a los extremos derechos, Luis Díaz se mantiene en la élite. El atacante del Bayern Múnich ocupa el tercer lugar entre todos los jugadores de banda con mayor participación en gol, superando en cifras a nombres como el de Lamine Yamal.

Solo es superado por su compañero Michael Olise, líder absoluto con 36 participaciones, y por Mason Greenwood, del Marsella, con 28.

El hecho de que dos jugadores del Bayern Múnich encabecen este listado refuerza el peso ofensivo del equipo alemán y, en particular, el rol central que cumple Díaz en el esquema. Sus números lo posicionan como uno de los futbolistas con mejor presente en el fútbol europeo.