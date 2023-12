¿Sorpresa? Un referente de Millonarios anunciará su retiro del fútbol

Millonarios ya no se juega nada en el último partido del 2023 contra Atlético Nacional este miércoles, pero lo vivirá de una manera muy especial, pues le dará el adiós definitivo a uno de sus grandes referentes de la última década.

Se trata de Fernando Uribe, a quien no se le renovará el contrato que vence el próximo 31 de diciembre. Aunque el club no ha confirmado su salida de manera oficial, el propio delantero ya empezó a despedirse en redes sociales y rompió en llanto al final del partido del domingo con América de Cali por no poder cerrar con un título su etapa en el 'embajador'.

Fernando Uribe se retirará del fútbol

Esa nostalgia de Uribe no fue solo por no continuar en Millonarios, sino porque seguramente anuncie muy pronto el siguiente paso que dará: el retiro. Según reveló el periodista César Augusto Londoño, el pereirano, que el 1 de enero cumplirá 36 años, le dará fin a su carrera como futbolista como consecuencia de problemas físicos y de su estado anímico.

"Fernando Uribe ha dicho que se retira del fútbol, se lo dijo a sus compañeros tras la derrota ante América de Cali. Dice que no está bien físicamente, y anímicamente tampoco está para continuar jugando fútbol. Gamero lo ponía 10 minutos y no rendía", reveló el periodista en Caracol Radio.

En estos últimos seis meses se le vio a Uribe bastante fuera de tono físico y anímico. No solo fue su nulo registro goleador, sino que en cada partido que tenía la oportunidad de jugar se veía falto de velocidad, sin ganas para correr y sin sacrificio para presionar como antes lo hacía.

Fernando Uribe se irá de Millonarios dejando huella como el máximo goleador del club desde que se juegan torneos cortos con 57 goles en 138 partidos distribuidos en tres etapas: 2014 al 2015, 2021 y 2023.

Fernando Uribe y una carrera llena de goles

El delantero cerrará una carrera formidable en la que tuvo pasos por equipos de la talla de Flamengo y Santos en Brasil, e incluso uno por Europa con Chievo Verona de Italia. Huila, Cortuluá, Pereira, Once Caldas, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Toluca (México) son las otras camisetas que vistió el pereirano en su carrera.

Fernando Uribe se despedirá del fútbol con más de 200 goles anotados y 10 títulos en su palmarés.

