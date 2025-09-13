Fiesta por Dayro Moreno en Manizales: celebraron la convocatoria a la Selección y su cumpleaños 40

Dayro Moreno volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano luego de lo que fue paso por la Selección Colombia. El delantero se integró nuevamente con Once Caldas y jugó los 90 minutos en el partido donde recibieron a Envigado en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo sumó 3 puntos con una nómina alterna previo a lo que será el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, pero Dayro jugó todo el encuentro, recordando que solo sumó unos 20 minutos con la 'Tricolor'.

Así celebraron en Manizales por Dayro Moreno

En la previa de este partido, se llevó a cabo una celebración en honor al goleador histórico del fútbol colombiano. En primer lugar, festejaron por su regreso a la Selección Colombia luego de 9 años, siendo uno de los llamados más mediáticos en los últimos años.

Además, aprovecharon para celebrar anticipadamente el cumpleaños de Dayro en el estadio. El delantero estará cumpliendo 40 años este 16 de septiembre, pero ese día estarán en Ecuador para medirse ante IDV, por lo que aprovecharon el momento para 'partirle la torta'.

La sorpresa para Dayro Moreno en el Palogrande

Además de la celebración, las directivas del Once Caldas sorprendieron al goleador con una inesperada visita. Los padres de Dayro se hicieron presentes en el escenario deportivo para felicitarlo por los logros conseguidos recientemente.

Le entregaron la camiseta con la que hizo su debut como profesional en Once Caldas hace varios años y el jugador no dudó ni en segundo en salir corriendo a abrazarlos cuando los vio.