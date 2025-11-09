CANAL RCN
Dayro Moreno sorprendió al 'Arriero' Herrera con un regalo de la Selección Colombia

El goleador del Once Caldas ya está de regreso en su club y sorprendió a su entrenador con un regalo tras volver a la 'Tricolor'.

Dayro Moreno Selección Colombia (1)
FOTO: Dayro Moreno - Instagram

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:03 p. m.
Con casi 40 años, Dayro Moreno pudo volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia gracias a su buen rendimiento a nivel de clubes con Once Caldas. El goleador histórico del fútbol colombiano sumó algunos minutos ante Bolivia y logró hacer parte del equipo que clasificó al Mundial de 2026.

Tras esta experiencia, Moreno está de regreso en su club, donde ya se prepara para lo que será el partido donde el cuadro de Manizales recibirá a Envigado, pero todavía más importante, se medirá ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Dayro Moreno y el regalo para Hernán Darío Herrera

A través de las cuentas oficiales del Once Caldas, se reveló que Dayro Moreno pensó en el técnico Hernán Darío el 'Arriero' Herrera y le dio tremendo regalo de su experiencia en la 'Tricolor': le regaló su camiseta, con la que se consiguió el pase al Mundial de 2026.

El delantero reconoce que su buen nivel va de la mano con la gestión de este entrenador, quien no dudó ni un segundo y se puso la camiseta sobre su ropa de trabajando y dirigiendo el entrenamiento con la '17' puesta.

Dayro Moreno quiere volver a la Selección Colombia

Tras la clasificación de Colombia al Mundial, en las fechas FIFA de octubre y noviembre, el combinado nacional adelantará varios amistosos de preparación, en donde Dayro Moreno espera estar y no renunciar a la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo.

Deberá mantener su buen rendimiento. Este miércoles 17 de septiembre, tendrá que ratificar su posición como goleador de la Copa Sudamericana, en el duelo donde enfrentarán a IDV en Ecuador, mientras que la vuelta en el Palogrande será el miércoles 24 de septiembre.

