La FIFA confirmó a Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kozo Tashima como los tres aspirantes a la presidencia del organismo para las elecciones del 18 de marzo de 2027. El dirigente ítalo-suizo buscará continuar al frente del fútbol mundial, aunque esta vez tendrá dos posibles contendientes después de haber sido reelegido sin oposición en 2019 y 2023.

La candidatura de los tres dirigentes fue anunciada por el organismo internacional este 19 de noviembre, una vez finalizado el plazo de presentación de aspirantes. Sin embargo, todavía falta que la comisión electoral de la FIFA revise y determine la admisibilidad de cada candidatura, por lo que la lista aún debe superar ese procedimiento.

La votación se realizará en Rabat, Marruecos, y contará con la participación de las 211 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA. Cada asociación tendrá derecho a un voto y el candidato que busque alcanzar la mayoría absoluta necesitará, como mínimo, 106 respaldos.

¿Quiénes son los tres candidatos a la presidencia de la FIFA?

Gianni Infantino, de 56 años, es el actual presidente de la FIFA. El ítalo-suizo llegó al cargo en febrero de 2016 y consiguió dos reelecciones consecutivas, en 2019 y 2023, sin tener contendientes. Ahora buscará extender su permanencia al frente del organismo, aunque su gestión ha enfrentado cuestionamientos por un proyecto que contemplaba abrir las competiciones, incluido el Mundial, a la inversión privada.

La iniciativa provocó una fuerte oposición, especialmente de la UEFA, que incluso amenazó con promover un boicot. Finalmente, el plan no prosperó. Pese a ese episodio, Infantino logró recuperar apoyos internacionales y actualmente cuenta con el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Conmebol y las federaciones del Caribe, además de haber conseguido un cambio de posición de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Philippe Diallo, de 63 años, es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y fue presentado como la apuesta de la UEFA para disputar la presidencia. El dirigente francés planteó una alternativa al modelo de liderazgo de Infantino y prometió implementar una "gobernanza colegiada", en lugar de una dirección concentrada en una sola persona.

En declaraciones a la AFP, Laura McAllister, vicepresidenta de la UEFA y primera mujer en alcanzar ese cargo en el organismo europeo, calificó a Diallo como "un candidato sólido y creíble". También consideró que su aspiración representa una oportunidad para cambiar la FIFA y canalizar "el malestar en torno al comportamiento de Gianni Infantino".

Kozo Tashima, de 68 años, es japonés y presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA). Su trayectoria también incluye una participación anterior en el Consejo de la FIFA, por lo que conoce el funcionamiento y las estructuras del organismo internacional. Al anunciar su intención de competir, manifestó que busca aportar a la institución el "sentido estricto de la ética" que, según él, caracteriza a Japón.

¿Philippe Diallo y Kozo Tashima podrían unir sus candidaturas?

Una de las principales incógnitas de cara a las elecciones de 2027 es si los dirigentes de Francia y Japón terminarán presentando una candidatura conjunta para enfrentar a Infantino. Ambos han manifestado su disposición a acercar posiciones y explorar una alternativa común.

En una entrevista publicada por el diario deportivo francés L'Équipe, Tashima reconoció que quería conversar con Diallo para estudiar una posible "candidatura común" o un acercamiento. El presidente de la FFF, por su parte, aseguró que estaba dispuesto a "unir fuerzas" con el dirigente japonés para transmitir un mensaje compartido.

La posibilidad de una alianza también fue valorada por McAllister en sus declaraciones a la AFP. La vicepresidenta de la UEFA señaló que existe un espacio para que Diallo consiga convencer a otras federaciones y sume apoyos a una agenda de reformas. Además, destacó que el dirigente francés es francófono, una característica que podría representar una ventaja para acercarse a varios países de la CAF.

La UEFA anunció que Diallo contará con el respaldo unánime de sus 55 federaciones miembro. No obstante, alcanzar los 106 votos necesarios para obtener la mayoría absoluta representa un desafío, especialmente porque el francés tiene menor reconocimiento internacional que Infantino. El propio candidato aseguró que también dispone de apoyos fuera de Europa, aunque no precisó qué federaciones lo respaldan.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.