El sarampión es una enfermedad vírica bastante contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas contagiadas.

Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan entre dos y tres semanas, esta enfermedad puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía.

RELACIONADO Invima prohibió insecticida contra cucarachas que se vende sin registro sanitario

Aumento de casos por sarampión en América

Según el más reciente boletín del INS, los casos de sarampión siguen multiplicándose por la región. En el caso de Colombia, Bogotá concentra 53 de los 106 casos sospechosos que permanecen bajo estudio en el país.

Con corte al 12 de noviembre, Colombia había notificado 2.338 casos sospechosos durante 2026. De estos, 2.186 habían sido descartados y 17 confirmados: 11 importados y seis relacionados con importación.

Cifras de la Secretaría Distrital de Salud, con corte a la semana epidemiológica 41, en Bogotá se confirmaron siete casos que estarían relacionados con dicha importación desde México, Estados Unidos y Panamá.

Cesar, Amazonas, Valle del Cauca y Santander concentran dos casos cada uno bajo estudio. Sucre, Huila, Norte de Santander y Cali concentran cada uno tres casos, mientras que Antioquia estudia 23 y Bogotá 53. Los demás casos se distribuyen entre Barranquilla, Caldas, Atlántico, La Guajira, Putumayo, Boyacá, Caquetá, Meta, Córdoba y Nariño, con uno en cada territorio.

"Cuando una persona presenta síntomas compatibles con el sarampión, no podemos esperar a que aparezcan nuevos casos para actuar. Es fundamental fortalecer la vigilancia epidemiológica, identificar oportunamente los posibles contagios y hacer seguimiento a los contactos para evitar que el virus se siga propagando", explicó Caroline Espitaleta, magíster en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán.

Síntomas del sarampión y prevención

Según la experta, generalmente la enfermedad comienza con fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos llorosos. Posteriormente aparecen erupciones cutáneas en la cara, detrás de las orejas, cuello y demás partes del cuerpo. También se pueden presentar puntos blanquecinos al interior de las mejillas.

Para prevenir el sarampión, la herramienta fundamental es la vacunación. Por esto, la experta explicó la importancia de cumplir especialmente en los niños con el esquema de vacunación.

"En los niños se aplica dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones a los 12 y 18 meses. Para niños, jóvenes y adultos es importante verificar los antecedentes de vacunación y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", añadió Espitaleta.