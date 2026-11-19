La población brasileña está conmocionada porque una reconocida influencer falleció en un trágico accidente de tránsito.

Se trata de Ana Lívia Lima Alves, que era oriunda del estado de Ceará, tenía 25 y estudiaba Medicina.

Además, tenía más de 35.000 seguidores en Instagram y se desempeñaba como una empresaria que administraba un criadero de caballos.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito en el que murió Ana Lívia Lima Alves, la reconocida influencer de Brasil?

Las autoridades han informado que el accidente de Ana Lívia Lima Alves ocurrió el 16 de noviembre de 2026, sobre la 1:00 de la tarde, en Fortaleza, Brasil.

La influencer iba conduciendo una camioneta con rumbo hacia Canindé, pero perdió el control, se salió de la vía y se volcó.

Tras ese desenlace, la creadora de contenido fue trasladada al Hospital de Caridade, pero falleció al poco tiempo debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro, pero han revelado que en esa zona de Brasil se estaba presentando una lluvia torrencial.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Ana Lívia Lima Alves, la reconocida influencer de Brasil

Luego del fallecimiento de Ana Lívia Lima Alves, sus seguidores han expresado sentidos mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Gracias por todo", "no hay palabras capaces para describir este dolor", "que Dios tenga infinita misericordia con su familia", "mi más sentido pésame", "qué noticia tan triste", "estoy en shock", "estoy devastada", "te voy a amar para siempre, amiga", "nunca te olvidaremos", "ella seguirá viviendo en todos nosotros", "ahora tenemos a un nuevo ángel que nos custodia", "siempre dejó reflexiones muy importantes sobre la vida" y "un beso al cielo", han sido algunas de las reacciones.