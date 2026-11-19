Gustavo Puerta encendió las alarmas en la Selección Colombia tras salir lesionado del partido frente a Chile en Santiago. El volante salió en camilla con serios gestos de dolor y tuvo que ser trasladado a un centro médico en ambulancia.

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Sin embargo, pese a que las imágenes apuntaban a una posible lesión como rotura de ligamentos o compromiso de meniscos, se descartó tras las primeras pruebas realizadas en el hospital en el que lo atendieron. Ahora, se conoció el parte médico y tiempo de incapacidad.

¿Cuál fue la lesión de Gustavo Puerta?

El volante de 23 años sufrió una distención en los ligamentos colaterales de la rodilla izquierda. Esta lesión es menos grave de lo que se esperaba y lo tendría por fuera de las canchas alrededor de dos meses, por lo que volvería a la actividad hasta 2027.

Puerta llevará a cabo su recuperación en Grecia junto al departamento médico de Olympiacos y se espera que en las próximas horas el club confirme cuál será el plan para el regreso del volante a las canchas tras el susto en Santiago de Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia terminó su actividad en 2026 con los dos amistosos ante Chile. El combinado nacional volverá a jugar en la fecha FIFA programada para el mes de marzo, aunque todavía no hay detalles sobre posibles rivales.

Se espera que la Selección juegue los últimos amistosos de preparación antes de comenzar con las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 que comenzarían en el segundo semestre de 2027. De momento, hay que esperar a noticias oficiales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.